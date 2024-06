Com quase um ano de funcionamento, Curitiba já registrou um milhão de deslocamentos nas bikes compartilhadas da Tembici, seja para lazer ou trabalho. Com a implantação de 280 novas bicicletas elétricas, os curitibanos passam a ter 780 bikes.

Do total, 530 são elétricas e todas estão distribuídas ao longo das 51 estações espalhadas pelos bairros da capital, representando mais de 50% de aumento no número de bicicletas disponíveis.

“As bikes compartilhadas caíram no gosto do curitibano. Esse aumento no número de bicicletas traz benefícios para o meio ambiente e é um fortalecimento da ciclomobilidade, do lazer e da saúde dos moradores”, diz a superintendente de Trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella.

Estações de bicicletas compartilhadas em Curitiba

Além das novas bikes, também estão sendo modernizadas todas as 51 estações de compartilhamento de bicicletas, que agora serão estações carregadoras. A expectativa é que até o final de junho todas tenham a nova tecnologia.

Quando todas as novas estações forem implantadas, Curitiba será a primeira cidade latino-americana a ter um sistema de compartilhamento de bicicletas composto 100% por estações elétricas.

Em um levantamento realizado pela Tembici, somente de janeiro a abril de 2024, foi registrado 1 milhão de quilômetros percorridos com as bicicletas compartilhadas em Curitiba. Isso corresponde a 37 voltas ao redor do mundo e resultou em uma economia potencial de 78 toneladas de CO2, equivalente ao plantio de 545 árvores.

Bicicletas da Tembici

As bicicletas e estações são implementadas pela Tembici, primeira empresa a apresentar proposta no edital de chamamento público realizado pela Prefeitura de Curitiba que abrange a implantação, instalação, manutenção e operação do sistema de bikes compartilhadas. A iniciativa está inserida no Plano de Estrutura Cicloviária de Curitiba e alinhada aos demais projetos de mobilidade ativa de Curitiba, como o Caminhar Melhor.

