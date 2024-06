Interessados em adquirir veículos no novo leilão promovido pelo Governo do Paraná já podem fazer seus lances. Com um total de 60 veículos disponíveis, todos em condições de serem recuperados, o leilão oferece oportunidades, desde segunda-feira (10), para quem busca comprar um carro por valores abaixo do mercado. Eles estão distribuídos em pátios nas cidades de Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

Como participar e dar lances

Para participar é necessário que os interessados façam o cadastro prévio no sistema de leilões do Estado até o dia 17 (segunda-feira). Este cadastro é indispensável para habilitar os participantes a fazerem lances e acompanharem a disputa do certame. As fotos e detalhes de todos os veículos disponíveis estão disponíveis no site do sistema de leilões.

Veículos usados por secretarias e autarquias

Este é o terceiro leilão de 2024 realizado através do sistema próprio desenvolvido em parceria entre a secretaria estadual da Administração e da Previdência (Seap), responsável pelo Departamento de Transporte Oficial do Estado, e a Celepar.

Os veículos leiloados fazem parte da frota do Estado, anteriormente utilizados por secretarias e autarquias. De 2020 a 2024, o Governo do Paraná promoveu cinco grandes leilões, vendendo 2.432 veículos e arrecadando R$ 21.374.549,95.

Detalhes dos lotes disponíveis

Londrina:

32 veículos

Visitação: 11 de junho, das 9h às 17h, no pátio do IDR-Paraná, Rodovia Celso Garcia Cid, KM 375, Conjunto Ernani Moura Lima II.

Maringá:

8 veículos disponíveis.

Visitação: 12 de julho, das 9h às 12h, no pátio do IDR-Paraná, Rua Joaquim de Castro Lopes, n.º 156, Parque Industrial Bandeirantes.

Umuarama:

9 veículos disponíveis.

Lances iniciais a partir de R$ 1.706,50 (Corsa).

Visitação: 14 de junho, a partir das 9h, na Estrada da Paca, Km 3, Colégio Agrícola.

Paranavaí:

11 veículos disponíveis.

Visitação: 13 de junho, das 9h às 12h, no pátio do IDR-Paraná, Rua Paulo Antônio da Costa S/N – Jardim Ipê (Polo de Pesquisa).

Para mais informações sobre os veículos disponíveis e para fazer o cadastro no sistema de leilões, acesse o site oficial do leilão.

