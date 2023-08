A queda de energia no Reservatório Vila Guarani, em Curitiba, afetou o abastecimento de água na rede da Sanepar nesta sexta-feira (11) em alguns bairros de Curitiba e Colombo.

Na capital, podem ser afetados os bairros Atuba e Santa Cândida. Em Colombo, podem ser afetados os bairros: Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibanos, São Gabriel, Monza, Vila Zumbi, Guaraituba, Maracanã, Guarani, Rio Pequeno, Santa Fé, Atuba, Rio Verde, Alto da Cruz, Palmital, Mauá.

A Copel foi acionada para resolver a situação. O abastecimento deve normalizar até o início da noite, de forma gradativa. Em situações como esta, priorize a água tratada para higiene e alimentação. Adie serviços que não sejam essenciais. Não desperdice!

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

