O tempo em Curitiba está “bem doido”. As primeiras horas desta sexta-feira (11) deixaram a sensação de que o sol apareceria, depois, quem veio foi o vento e a chuva, já registrados em bairros da capital. A explicação dessa variação ocorre devido à áreas de instabilidade que seguem atuando em algumas regiões do Paraná.

Chuva na região do bairro Atuba, em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (11). Foto: Tribuna do Paraná

Segundo o Simepar, uma nova frente fria com deslocamento mais ao sul do País, traz instabilidade para o estado a partir oeste e sudoeste, no período da madrugada/manhã para a tarde. Esta frente fria sai mais para o mar entre o Uruguai e Rio Grande do Sul, e as chuvas no Paraná, se concentram principalmente sobre a metade ao sul do estado. Para esta tarde, a gangorra do tempo vai seguir na capital paranaense.

Já para o sábado (12), a frente fria se aproxima ainda mais do Paraná, com previsão de chuvas sobre regiões mais ao sul do estado. Em Curitiba, a previsão é de mínima de 13ºC, com vento podendo alcançar 33 km/h. Para o domingo (13), Dia dos Pais, a chuva dá uma trégua, mas nada de sol. Tempo nublado com máxima também de 13ºC.

