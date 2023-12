Uma queda de energia elétrica afeta equipamentos do sistema de abastecimento de água de Curitiba. O problema, ocorrido na tarde desta sexta-feira (22), segundo a Sanepar, compromete o abastecimento em bairros da capital. Confira abaixo as regiões afetadas.

Bairros sem água em Curitiba

Água Verde

Guaíra

Parolin

Prado Velho

A previsão da Sanepar é a de retomada da operação em torno das 16h30, com normalização do abastecimento na noite desta sexta. A orientação da empresa é para uso racional da água.

Com caixa d’água

Pode ficar sem água quem não possui caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Em caso de dúvidas ou reclamações, é possível entrar em contato com a companhia por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Ou, busque atendimento pelo aplicativo para celular Sanepar Mobile ou pelo site www.sanepar.com.br

