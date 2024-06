A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 38 anos que estava se passando por um policial civil e exigindo dinheiro de pessoas em situação de rua em Curitiba. O suspeito agia na Praça Rui Barbosa, no Centro da capital paranaense.

De acordo com a PCPR, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de extorsão, usurpação de função pública majorada e resistência. A prisão aconteceu na última segunda-feira (03).

A equipe policial foi abordada por pessoas em situação de rua que relataram que o homem estava se passando por policial civil e exigindo, mediante grave ameaça, dinheiro das pessoas que moram na praça.

“Eles relataram que o homem os ameaçava com arma de fogo e dizia que se não entregassem o dinheiro seriam presos. Uma mulher chegou a ser agredida fisicamente”, conta a delegada da PCPR Magda Hofstaetter.

Conforme a PCPR, ao receber voz de prisão em flagrante, o homem resistiu à abordagem e ameaçou sacar a arma de fogo. No entanto, policiais conseguiram conter o suspeito e, em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia.

Com ele, a polícia apreendeu um distintivo e uma arma de fogo falsa. Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

