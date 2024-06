A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) informa que nesta terça-feira (04), 93% dos professores da rede estadual do Paraná compareceram normalmente ao trabalho.



Com suporte da maior parte dos 67 mil docentes da rede estadual, a educação nas salas de aula foi mantida e a continuidade do ensino garantida aos estudantes. A orientação da Seed-PR continua sendo para que os pais e responsáveis enviem os filhos às escolas normalmente.

LEIA AINDA – Confira a lista de escolas que podem ser terceirizadas no Paraná com aprovação de projeto

A Secretaria esclarece que a manutenção das aulas, em eventuais ausências por parte dos professores, conta com apoio tecnológico, criado para garantir o atendimento aos estudantes e manter o cronograma regular de estudos.

“100% das escolas têm adesão à paralisação”

Já o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná afirma que 100% das escolas têm adesão à paralisação, “boa parte total e algumas delas parcial”, afirma a presidente do APP, Valkíria Mazetto.

O projeto foi aprovado pelos deputados em votação realizada no fim da tarde de segunda-feira (03). Foram 39 votos favoráveis, contra 13 contrários. Já nesta terça-feira (04), a iniciativa volta a ser discutida na Alep.

“Estamos tentando o diálogo para que possa ser retirado o projeto. Em caso de não retirado e aprovação, vamos tomar todas as medidas cabíveis posteriores. Se aprovado, nós vamos ajuizar com certeza”, afirma Valkíria

A presidente do APP Sindicato afirma ainda que “a educação básica tem legislações nacionais que regulamentam, principalmente sobre o uso do recurso público, ou o que pode e o que não pode fazer na escola pública. E aqui o Estado atropelou todas essas legislações”.

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida