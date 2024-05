Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (19)

ADELINA PRADO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PRADO e MARTHA PADILHA PRADO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 19 de maio de 2024 às 10:00h.

ADOLFO THIESEN, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: OTMAR THIESEN e EVANILDA RAYZEL THIESEN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 19 de maio de 2024.

ADRIANA DA SILVA MENDES, 53 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Cônjuge: JOSDAIR ANTONIO VIRMOND. Filiação: JOSE ORLI FERREIRA MENDES e TEREZINHA DE JESUS DA SILVA MENDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 19 de maio de 2024.

ALAUCY KWITSCHAL, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILMAR TEODORO KWITSCHAL. Filiação: HORACIO ETELVINO e ROSALINA SCHIER ETELVINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 19 de maio de 2024.

ANA CIPRIANO BUENO, 61 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: SALATIEL BUENO. Filiação: PEDRO PEDROZO e TEREZA CIPRIANO PEDROZO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 19 de maio de 2024 às 16:30h.

ANA LUA DE ASSIS MACHADO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUCAS GABRIEL DOS SANTOS MACHADO e TATIANE ROBERTA DE ASSIS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sábado, 18 de maio de 2024 às 16:30h.

ANGELO AUGUSTO TIRONI, 91 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: JANDYRA ZANALDI TIRONI. Filiação: AUGUSTO TIRONI e AMALIA CALEGARI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 19 de maio de 2024.

ANTONIA CORREA LUIZ, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: VALDOMIRO LUIZ. Filiação: MARTINHO CORREA e ALIZIARIA ACMEIDA CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 19 de maio de 2024 às 17:00h.

CARMO HARDT, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HUGO HARDT e HILDA HARDT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 19 de maio de 2024.

CAROLINA ALVES DE PAULA, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: FRANCISCO ALVES DE PAULA e SOPHIA SCRUVETES DE PAULA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sábado, 18 de maio de 2024.

CINIRA DA ROCHA LACERDA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILDO DE ANDRADE LACERDA. Filiação: JOAO GOMES DA ROCHA e ROSALINA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 19 de maio de 2024.

CIRENE ALVES DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JEZIEL PEREIRA. Filiação: GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA e MILTES FERREIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 19 de maio de 2024.

CLODOMIRO AUDELINO CORREA, 81 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: SALETE SOCREPPA CORREA. Filiação: SEBASTIAO AUDELINO CORREA e MARIA AUDELINA HILDEBRANDE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de maio de 2024 às 10:00h.

DULCIA WOLF, 84 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JACOB WOLF e ANA LEINEKER WOLF. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 18 de maio de 2024 às 16:30h.

EMILIA JUSTO DE MACEDO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO DE MACEDO. Filiação: MAXIMO JUSTO GOMES e MARIA DIAS RUIZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 19 de maio de 2024 às 11:00h.

ESMERALDA BUFFARA BOSCARDIM, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO BOSCARDIM NETTO. Filiação: NAGIB BUFFARA e VITALMINA MUSSI BUFFARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 19 de maio de 2024 às 12:30h.

FLORINDA SOARES PIRES, 84 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Filiação: ANGELINA SOARES PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 19 de maio de 2024 às 11:30h.

GITUO ANTONIO SAKAKI, 79 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: KAZUNORI SAKAKI e FUMMI SAKAKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 19 de maio de 2024 às 10:00h.

HENRY DOS REIS GUEDES, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: SEVERINO GUEDES DE SOUSA JUNIOR e ANGELA BRITO DOS REIS GUEDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 18 de maio de 2024 às 16:30h.

IGNES CORREIA CHEDLOVSHI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICTORIO CHADLVSHI. Filiação: DOMINGOS CORREIA e AMBROSIA CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 19 de maio de 2024.

ILDA MELO PASCOAL, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNESTINO PASCOAL. Filiação: AVELINO LUIZ DE MELO e MARIA INACIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, domingo, 19 de maio de 2024 às 10:00h.

IRENE COTA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IRINEU VERGILIO COTA. Filiação: SILVESTRE STRZALKOWSKI e JULIA STRZALKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 19 de maio de 2024 às 17:00h.

JOAO ACYR BONAT, 93 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA MARQUES BONAT. Filiação: REYNALDO BONAT e GUILHERMINA BONAT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 18 de maio de 2024 às 17:00h.

JOAO SILVERIO, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA JURACI DE OLIVEIRA SILVERIO. Filiação: GERALDO SILVERIO e JULIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de maio de 2024 às 15:00h.

JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: RITA FERREIRA ALVES. Filiação: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA e AUGUSTA BUENO DE ASSIS. Sepultamento: CEMITÉRIO NA CIDADE DE RIO AZUL /PR, domingo, 19 de maio de 2024.

JOSE AMARO, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MARIA AMARO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 19 de maio de 2024 às 11:30h.

JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES, 73 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LUZIA COSTA RODRIGUES. Filiação: JORGE DO NASCIMENTO e MARIA LIDIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 19 de maio de 2024 às 11:00h.

JOSE FRANCISCO DE FREITAS FILHO, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA LUIZA DA CONCEICAO FREITAS. Filiação: JOSE FRANCISCO DE FREITAS e MARIA FELICIANA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, domingo, 19 de maio de 2024.

JULIANA VARGAS PEREIRA, 48 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VALDECI PEREIRA. Filiação: JOSE VARGAS e ELOY MARIA VARGAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 19 de maio de 2024.

LAURO FERNANDO MIRANDA DO ROSARIO, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LAURO ROSARIO e ANGELA MIRANDA DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de maio de 2024 às 16:00h.

LOURIVAL BUENO DE ALMIDA, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ROSALINA MIRANDA DE ALMEIDA. Filiação: VALDEVINO DE ALMEIDA e AUGUSTINHA BUENO DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de maio de 2024.

LOURIVAL DO AMARAL, 77 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: MARIA CENIRA SIQUEIRA DO AMARAL. Filiação: BELMIRO DO AMARAL e MARIA DO AMARAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 19 de maio de 2024 às 09:00h.

LUIS AFONSO GONCALVES DA MOTTA, 55 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: LUIS CESAR GONCALVES DA MOTTA e SHIRLEY MARIA GONCALVES DA MOTTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 19 de maio de 2024 às 12:00h.

MARIA JOSE DE OLIVEIRA GARCIA COUTO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARISTIDES COUTO. Filiação: JOSE RECHE GARCIA e IRMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 19 de maio de 2024 às 16:30h.

MARIA LUIZA RODRIGUES, 85 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ANTONIO RORIGUES. Filiação: SERVINO PEREIRA RAMOS e CONCEICAO PEREIRA RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 19 de maio de 2024 às 16:00h.

MATEUS GONCALVES DE FREITAS, 60 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: SILVANO MEDEIROS DE FREITAS e EUGENIA GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN DE ADRIANOPOLIS /PR., domingo, 19 de maio de 2024.

NOEL ROQUE DO NASCIMENTO, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAQUIM ROQUE DO NASCIMENTO e ANA BARBARA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 19 de maio de 2024 às 16:30h.

OLIVIA PEREIRA, 98 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: LEONEL GONCALVES. Filiação: LEOPOLDINO PEREIRA e URSULINA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 19 de maio de 2024 às 16:00h.

ORLANDO FERREIRA DE SOUZA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIA WUICIK. Filiação: JOAO FERREIRA DE SOUZA e EUFRIDA FERREIRA DE SSOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, domingo, 19 de maio de 2024.

PAUL ROGERS SILVA, 40 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: FRNACIELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA. Filiação: GENI IDALINA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de maio de 2024.

PLINIO MENDES RABELLO, 98 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SIGRID SULBACHER RABELLO. Filiação: OLIVEIROS MENDES RABELLO e IZABEL MENDES SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 18 de maio de 2024 às 19:00h.

ROMEU ROMANOWSKI, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IZABEL KRUL ROMANOWSKI. Filiação: TEODORO ROMANOWSKI e OTILIA HELENA ROMANOWSKI. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 19 de maio de 2024.

SIMONE FIRAKOVSKI FILIPAK, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LUIZ PEDRO FIRAKOVSKI e ZENI FIRAKOVSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, domingo, 19 de maio de 2024 às 11:00h.

SUSSUMI FURUTA, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SUIKO FURUTA. Filiação: ISOKITI FURUTA e EKI FURUTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 10:00h.

TERESA REGINA GUMIELA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO GUMIELA. Filiação: ALFREDO VASCONCELOS e IRENE BOCATIUS VASCONCELOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 19 de maio de 2024 às 11:00h.

VALFRIDO DE MATTOS, 47 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE DE MATTOS e MARIA CONSTANTINA DE MATTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 19 de maio de 2024 às 10:00h.

VANDOIU GONCALVES OLIVEIRA JUNIOR, 24 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VANDOIU GONCALVES OLIVEIRA e FABIANA APARECIDA DEOLINDO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 19 de maio de 2024 às 11:30h.

VERGILIA ALBRS DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITORIO ALBRS e DAVINA DE PAULA PEREIRA ALBRS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 19 de maio de 2024 às 17:00h.

VITOR ASSUMPCAO DIAS, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ CARLOS DIAS e SELMA ASSUMPCAO DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 19 de maio de 2024 às 17:00h.

