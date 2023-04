Fala Curitiba Móvel vai a 39 pontos e intensifica ações aos sábados

Com ações das secretarias de Educação e do Meio Ambiente e do Instituto Municipal do Turismo, o Fala Curitiba 2023 entra em mais uma semana de consultas públicas para ajudar a construir as prioridades do orçamento da cidade para o próximo ano.

A partir de agora, o Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) também intensifica ações aos sábados. Depois da Páscoa, de segunda (10) a sábado (15), serão 39 pontos do Fala Curitiba Móvel para a população votar.

+ Leia mais: Rua de Curitiba tem decoração de Páscoa feita por moradores; Enfeites serão doados

Desde o início de abril, o programa está em uma nova fase, com o detalhamento das sugestões para a Lei Orçamentária Anual (LOA). O presidente do Imap, Alexandre Matschinske, lembra que a participação é aberta a todos.

“Mesmo quem não teve a oportunidade de responder à pesquisa durante a primeira etapa pode fazer a sua contribuição e indicar, de forma detalhada, o que deve entrar no orçamento de 2024”, explica Matschinske.

A LOA e a LDO são legislações diferentes. Por isso, as consultas públicas precisam ser feitas separadamente, mas o formato de participação continua o mesmo. Ainda é possível participar acessando o site do programa, pelo Fala Curitiba Móvel e nas reuniões presenciais.

Diversificação de públicos

Com um público já bem consolidado, o programa vem buscando espaço de escuta de públicos específicos. No sábado da próxima semana, dia 15 de abril, equipes do Imap estarão no Parque Olímpico do Cajuru, em eventos da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), para ouvir os jovens. Na ocasião, haverá a 1ª Copa Curitiba de BMX Racing; além de torneios de Futsal e Vôlei de Praia.

“Essas ações, uma das novidades do programa para 2023, nos permitem manter a capilaridade do Fala Curitiba Móvel”, destaca a diretora de Planejamento, Pesquisa e Inovação do Imap, Adriane Cristina dos Santos.

Já foram realizadas, neste ano, ações no Hotel Social (com pessoas em situação de rua), na Conferência Municipal de Saúde (com conselheiros municipais), no Liceu de Ofícios Criativos (com artesãos) e no mutirão do Programa Municipal de Castração Gratuita (com tutores e protetores de animais).

LEIA MAIS:

>> Chocolate para cachorro? Se você ama seu pet, não dê para ele nesta Páscoa!

>> Veja como fica o tempo em Curitiba neste fim de semana de Páscoa

A diretora conta, ainda, que a partir de agora, nos meses de maio, junho e julho, há mais ações previstas aos sábados, para facilitar a vida do cidadão que não poder comparecer aos locais, de segunda a sexta-feira em horário comercial. Equipes do Imap estarão em parques e no Centro da cidade.



A semana do Fala Curitiba Móvel

SEGUNDA-FEIRA (10/4)

Manhã

REGIONAL MATRIZ

Praça Villas Lobos (Rua Washington Luiz – Jardim Social)

REGIONAL CAJURU

Unidade de Saúde Salgado Filho (Sen. Salgado Filho, 5.265 – Uberaba)

REGIONAL BOA VISTA

Rua Sebastião Gonçalves Pinto, 26 – Vila Esperança – Atuba (em frente ao Supermercado Esperança)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz (Rua Maria Marques de Camargo, 330 – Alto Boqueirão)

Tarde

REGIONAL MATRIZ

Praça Tiradentes, em frente à catedral – Centro

REGIONAL CAJURU

Rua Padre Estanislau Cebula, 258 – Cajuru (Armazém Supermercado)

REGIONAL BOA VISTA

Unidade de Saúde Vila Esperança (Rua Cataratas do Iguaçu, 192 – Atuba)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Escola Municipal Cei Maria Augusta Jouve (Rua Pastor Antônio Polito, 1.171 – Alto Boqueirão)

TERÇA-FEIRA (11/4)

Manhã

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2ª Conferência Pedagógica sobre Educação Especial e Inclusiva, na Universidade Livre do Professor, no Parque dos Tropeiros (Rua Maria Lúcia Locher de Athayde – CIC)

REGIONAL CIC

Esquina das ruas Engenheiro Afonso Nadolny e Rua Major Victor Feijó – Vitória Régia – CIC

REGIONAL PINHEIRINHO

Rua Joaquim Simões, 31 – Pinheirinho (em frente à Embalafest)

REGIONAL BAIRRO NOVO

Armazém da Família Osternack (Rua Guaçuí, 5.757 – Ganchinho)

Tarde

REGIONAL CIC

Esquina das ruas Engenheiro Afonso Nadolny e Rua Major Victor Feijó – Vitória Régia – CIC

REGIONAL PINHEIRINHO

Rua Nicola Pellanda, 1.346 – Pinheirinho (em frente ao Supermercado Condor)

REGIONAL BAIRRO NOVO

Esquina das ruas Deputado Pinheiro Júnior e Augusto Antonio de Brito – Umbará (em frente ao Supermercado Patrine)

QUARTA-FEIRA (12/4)

Manhã

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Projeto AMI – Ações Municipais Integradas, na Praça Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio – Rebouças)

REGIONAL TATUQUARA

Rua João Amadeu Pedro Bom, 695 – Tatuquara (em frente à Churrascaria Altamir)

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Rua João Reffo, 1.330 – Santa Felicidade (Em frente ao Supermercado Mariano)

REGIONAL PORTÃO

Praça Dr. Francisco Azevedo de Macedo (Rua Bocaiúva, 358 – Santa Quitéria)

Tarde

INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Liceu de Ofícios Criativos (Rua Mateus Leme, 22 – São Francisco)

REGIONAL TATUQUARA

Rua Enette Dubard, 295 – Tatuquara (em frente ao Supermercado Agrimar)

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Rua Francisco Dallalibera, 1.539 – Santa Felicidade (em frente ao posto de gasolina Ventania)

REGIONAL PORTÃO

Eixo de Animação Arthur da Silva Bernardes (Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, 166 – Santa Quitéria)

QUINTA-FEIRA (13/4)

Manhã

REGIONAL BOQUEIRÃO

Esquina das ruas Omar Raymundo Picheth e Carlos Pisani – Xaxim

REGIONAL BAIRRO NOVO

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Rua Ourizona, 1.681 – Sítio Cercado)

REGIONAL CAJURU

UPA Centenário (Rua Eng. Benedito Mario da Silva, 555 – Cajuru)

REGIONAL BOA VISTA

Unidade de Saúde Atuba (Rua Rio Pelotas, 820 – Atuba)

Tarde

REGIONAL BOQUEIRÃO

Esquina das ruas Primeiro de Maio e Carmem Miranda – Xaxim

REGIONAL BAIRRO NOVO

Praça Raul Heller (esquina das ruas Nova Aurora e David Tows – Sítio Cercado)

REGIONAL CAJURU

Rua Natal, 1155 – Cajuru (em frente ao Supermercado Condor)

REGIONAL BOA VISTA

Rua Buda, 192 – Jd. Cruzeiro do Sul – Santa Cândida (em frente ao Supermercado Santos)

SEXTA-FEIRA (14/4)

Manhã

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Projeto AMI – Ações Municipais Integradas, na Praça Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio – Rebouças)

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Unidade de Saúde Campina do Siqueira (Rua General Mário Tourinho, 1.684 – Campina do Siqueira)

REGIONAL CIC

Terminal da CIC (Rua São Severino, 205 – CIC)

REGIONAL PORTÃO

Feira da Coronel Dulcídio (Rua Cel. Dulcídio, entre a Rua Petit Carneiro e a Avenida Água Verde – Água Verde)

Tarde

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Rua Gen. Mário Tourinho, 2290 – Campina do Siqueira (em frente à Havan)

REGIONAL CIC

Terminal da CIC (Rua São Severino, 205 – CIC)

REGIONAL PORTÃO

Avenida Água Verde, 996 – Água Verde (em frente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus)



Ações de sábado do Fala Curitiba Móvel

15/4 – das 9h às 13h

PARQUE OLÍMPICO DO CAJURU

6/6 – das 9h às 13h

PARQUE NÁUTICO

13/5 – das 9h às 13h

PARQUE SÃO LOURENÇO

20/5 – das 9h às 13h

CALÇADÃO DA RUA XV DE NOVEMBRO

27/5 – das 9h às 13h

PARQUE BARIGUI

3/6 – das 9h às 13h

PARQUE CAMBUÍ

22/7 – das 9h às 13h (Votação final)

CALÇADÃO DA RUA XV DE NOVEMBRO

Veja que incrível