Maior fabricante de lanchas da América Latina vai inaugurar loja na Grande Curitiba

Uma das maiores fabricantes de barcos da América Latina, a Fibrafort vai inaugurar uma nova loja em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na quinta-feira (17). A loja vai ficar na Avenida das Torres, 2065, no bairro São Cristóvão.

O novo espaço contará com toda a linha de embarcações da marca Focker, que variam entre 18 e 42 pés. Além da exposição dos modelos, o local também oferecerá suporte no pós-venda, manutenção e personalização das embarcações. A loja em São José dos Pinhais será a segunda revenda da marca no estado.

“Nossa matriz é em Balneário Camboriú e trabalhamos com a Focker desde 2013, antes mesmo de abrir a primeira loja. A ideia de inaugurar uma segunda loja vem de muito tempo, e após estudar o potencial do Paraná e aliar ao nosso trabalho como concessionária premium, entendemos que seria uma ótima oportunidade”, destaca Wyllian Sabino, proprietário da WS Náutica.

“A expectativa para 2025 é otimista, com projeção de crescimento de vendas em torno de 30%, impulsionado pela abertura deste novo espaço”, complementa. Conforme dados da Associação Náutica Acobar, o Paraná é o segundo estado com maior número de embarcações de lazer registradas no Brasil, com mais de 70 mil.

A loja estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

