BR-277 vai ganhar 24 novos radares, inclusive entre Curitiba e região

A partir da próxima semana a concessionária Via Araucária vai iniciar a instalação de 24 novos radares fixos ao longo da BR 277. Os novos radares serão instalados nas cidades de Curitiba, Campo Largo, São Luiz do Purunã, Teixeira Soares, Irati, Imbituva, Prudentópolis, Araucária, e Lapa, até o final de fevereiro de 2025.

A concessionária é responsável pela operação e manutenção de 473 quilômetros de rodovias no Paraná que inclui os contornos Norte e Sul de Curitiba, as interligações entre municípios da Região Metropolitana de Curitiba e a rota entre a capital e Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná, entre outros trechos.

A Via Araucária informou que atualmente mantém 13 dispositivos de controle de velocidade ao longo do trecho sob sua concessão, que já operavam antes do início da operação da concessionária. Em relação aos equipamentos depredados ou fora de operação, esclareceu que esses dispositivos continuam atuando em caráter educativo, permitindo que os motoristas se adaptem ao sistema de controle de velocidade que serão implantados. Os novos dispositivos vão ampliar o monitoramento e reforçar as condições de fiscalização e segurança nas rodovias.

Novos radares na BR-277 – Onde vão ficar?

A instalação dos novos radares começa com demarcação dos locais e o cabeamento subterrâneo. As instalações vão seguir o cronograma do Programa de Exploração da Rodovia (PER). Assim que as fases de implantação, incluindo instalação física, ajustes sistêmicos, aferição e integração com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), forem concluídas, os novos equipamentos passarão a operar para fiscalizar e autuar os usuários que desrespeitarem os limites regulamentares. A instalação dos novos radares já estava prevista no contrato de concessão das rodovias.

Ainda conforme a Via Araucária, a definição dos locais é feita em conjunto com a PRF, após estudos técnicos de estatísticas de acidentes de trânsito, fluxo de veículos e perímetro urbano das vias. As datas para início da aferição da velocidade ainda não foram divulgados.

