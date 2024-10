Hemepar solicita com urgência doações de quatro tipos sanguíneos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) reforçou nesta segunda-feira (14) a urgência de doações de sangue dos tipos A+, B-, O+ e O-. De acordo com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), o estoque atual para esses tipos sanguíneos é suficiente para aproximadamente dois dias, o que caracteriza a situação como crítica.

Os dias chuvosos da última semana e o feriado de 12 de outubro, causaram uma redução significativa no número de doações. Durante o ano, 147.756 bolsas de sangue foram doadas no Paraná. Destas, 45.752 são de A +; 2.155 B-; 64.279 O+ e 13.464 de O-.

Em Curitiba, o total de bolsas doadas foi de 27.096 para esses tipos sanguíneos. Embora sejam números consideráveis, a diminuição de doadores nos últimos dias deixou a situação mais crítica.

Segundo a diretora do Hemepar, Vivian Patrícia Raksa, é importante reforçar a importância deste ato, indispensável no salvamento de vidas. “Quando precisamos, solicitamos que a população nos ampare e venha até a unidade para realizar a doação. E pensando no seu maior conforto, orientamos a realizar o agendamento prévio”.

Agendamento para doação de sangue no Hemepar

O agendamento para doação de sangue pode ser feito no site da Sesa. Para doar, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, ter boa saúde, estar bem alimentado, hidratado e apresentar um documento de identidade com foto. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável.

Os homens podem fazer a doação de dois em dois meses, enquanto as mulheres devem respeitar um intervalo de três meses para cada doação.

Durante o processo, são coletados cerca de 470 ml de sangue, de acordo com a altura e o peso do doador, além de quatro tubos de sangue para exames. Todos os dias, cerca de 700 bolsas de sangue são encaminhadas aos hospitais paranaenses para os mais diversos tipos de tratamento, somando mais de 16 mil bolsas por mês e 200 mil ao ano.

