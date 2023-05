Armas de fogo artesanais eram fabricadas e comercializadas na Região Metropolitana de Curitiba. Na noite de segunda-feira (8), uma mulher de 21 anos foi presa em Campina Grande do Sul, suspeita de fabricar e vender o armamento. A prisão foi realizada por policiais militares do serviço de inteligência e de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 29º Batalhão de Polícia Militar.

Segundo a polícia, as investigações começaram após um homem roubar um veículo no dia 04 de maio utilizando uma arma de fogo. Na ocasião, ele atirou contra militares para fugir. Dentro do veículo roubado foi localizada uma arma artesanal, calibre .22.

Denúncias recebidas posteriomente pelos policiais militares indicavam que um homem seria o responsável pela fabricação dos armamentos. Segundo as informações, ele realizava a atividade nos fundos de sua casa, no bairro Chácara Bela Vista, em Campina Grande do Sul.

Prisão e armas apreendidas

Por meio do serviço de inteligência, a Polícia Militar identificou o suspeito e foi até a residência, mas ele não estava no local. A esposa do homem confirmou que havia diversas armas na casa, sendo apreendidas armas de pressão desmontadas e preparadas para comportar cartuchos calibre .22, além de espingardas calibre .22, carabina calibre .22, espingardas de ar comprimido, um revólver, uma garrucha calibre .32, e uma arma calibre .22 desmontada.

A mulher, as armas, as munições e os acessórios foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Campina Grande do Sul para os procedimentos de polícia judiciária.

