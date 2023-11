Ex-prefeito de Pinhais quer ser sucessor de Greca em Curitiba

Fora das listas de possíveis candidatos na sondagem feita recentemente sobre os favoritos a disputar a Prefeitura de Curitiba, o ex-prefeito de Pinhais, Luizão Goulart (Solidariedade), anunciou sua pré-candidatura. O também ex-deputado federal já havia dito em algumas entrevistas sobre sua intenção, mas o anuncio oficial visa colocá-lo de vez na “vitrine”.

+ Leia mais: Festival de Churrasco terá exposição de clássicos, cerveja e música em shopping de Curitiba

Luizão foi prefeito de Pinhais por oito anos e chegou a atingir 94% de aprovação em pesquisas realizadas com os moradores. “O município de Pinhais superou diversos desafios com a nossa gestão, hoje, a cidade caminha a passos largos, totalmente asfaltada, com áreas de lazer, industrializada e sendo uma excelente referência como cidade e com a boa gestão dos recursos públicos”, destacou o pré-candidato.

Nas eleições do ano passado buscou a reeleição para o cargo de deputado federal (para o qual foi eleito com a 4ª maior votação do Paraná na ocasião) e obteve 96.543 votos. Mesmo assim, por questões de cociente eleitoral, não conseguiu se reeleger.

“Sim, eu sou pré-candidato a prefeito de Curitiba, pois acredito que podemos contribuir com propostas realistas e inovadoras, respeitando as outras candidaturas, mas trazendo um diferente olhar sobre a nossa capital”, acrescentou.

+ Veja mais: Empresário cutuca atacarejo por limitar quantidade de itens por CPF; pode?

Nas eleições de 2020 ele também chegou a ser apontado como pré-candidato à prefeitura de Curitiba, mas saiu da disputa, na ocasião considerada uma “barbada” para o atual prefeito Rafael Greca.

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água