O Tribunal do Júri condenou Antônio Henrique dos Santos e outras três pessoas, por feminicídio qualificado na morte de Tatiana Lorenzetti, ocorrida em dezembro de 2020, em Curitiba. Ela era gerente de um banco e foi atingida com um tiro na cabeça quando saía da agência em que trabalhava, no bairro Capão Raso.

Segundo a investigação, o ex-marido não aceitava ter perdido a guarda da filha do casal. Além disso, queria receber um seguro de vida que seria pago à criança.

A sessão de julgamento teve início na quarta-feira (12) e terminou na madrugada desta quinta-feira (13). As penas variaram de 37 a 25 anos de prisão, de acordo com o envolvimento de cada denunciado (veja lista abaixo).

Mandante do crime

De acordo com as apurações do caso e a denúncia oferecida do Ministério Público do Paraná (MPPR), o ex-marido da vítima foi o mandante do crime. A ele, foi aplicada a maior pena, de 37 anos e 6 meses de prisão, além da perda da guarda da filha e do cargo público que ocupa no Instituto Médico-Legal (IML).

A condenação considerou as qualificadoras de feminicídio, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime praticado no âmbito doméstico e familiar.

O acusado de atirar na vítima foi Jonathan Silva, que foi morto em confronto com a polícia no dia do crime.

Condenados e tempo de prisão

Antonio Henrique dos Santos, ex-marido: acusado de encomendar a morte de Tatiana Lorenzetti. Foi condenado a 37 anos e seis meses de prisão.

Moisés Gonçalves: acusado de intermediar o crime, foi condenado a 25 anos de prisão

Thales Arantes da Silveira Serafin e André Luiz Correia Barbosa: acusados de ajudar na fuga do atirador, foram condenados a 28 e 30 anos de prisão, respectivamente.

