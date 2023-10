De acordo com o governo norte-americano, 9,6 milhões de vagas de emprego estavam abertas nos Estados Unidos no final de junho. Visando ajudar a jornada dos brasileiros que sonham em conquistar uma dessas oportunidades e residir e trabalhar no local, a SG Global Group traz a Curitiba, no dia 17 de outubro, o maior evento itinerante do Brasil focado no tema: o On The Road, voltado ao público com ampla qualificação profissional para trabalhar no exterior.

Com quase 2 mil participantes e 28 edições só em 2023, seu objetivo é levar dicas sobre o processo de trabalhar e morar legalmente no país para profissionais graduados e com mais de cinco anos de experiência nas suas áreas de atuação. Para isso, são abordados três tópicos principais: o visto, explicando os principais tipos e desmistificando a parte burocrática para conquistar o Green Card; a carreira, levantando dados sobre o mercado e possibilidades de investimentos; e a vida pessoal, em que são discutidas as melhores formas de se ter um planejamento familiar e quais são os custos envolvidos para viver bem.

Alberto Buss, sócio e Diretor Comercial da empresa, comenta que o evento é uma oportunidade para quem busca entender o processo de moradia no exterior. “Para mim é um prazer poder compartilhar informações seguras com quem possui o sonho de morar nos Estados Unidos. Já morei lá e conheço bem as dores e inseguranças do processo”, explica.

A participação no On The Road é gratuita, mas é cobrada uma taxa de reserva para garantir a presença dos inscritos, no valor de R$100,00, que será devolvido após a confirmação da presença. As inscrições podem ser realizadas por este link.

SERVIÇO

On The Road

Data: 17 de Outubro;

Horário: às 19h30;

Local: Bourbon Curitiba Hotel & Suites;

Endereço: Rua Cândido Lopes, 102 – Centro, Curitiba;

Mais informações sobre a programação e inscrições estão disponíveis neste link.

