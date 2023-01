O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está implantando a sinalização provisória e barreiras de concreto New Jersey no km 11 da Estrada da Graciosa (PR-410), para liberação parcial do trecho a partir desta quarta-feira (11), às 7 horas.

Os dispositivos vão orientar o tráfego de veículos e proteger os usuários nos locais em que o talude foi danificado por escorregamento de terra devido às chuvas da semana passada, especificamente no km 11+200 e na curva do km 11+600.

O trecho permanece monitorado pelo DER/PR, enquanto são providenciados os serviços de recuperação. Condições climáticas desfavoráveis podem levar ao bloqueio total da pista novamente, como forma de garantir a segurança dos usuários.

A recomendação do DER/PR é que o condutor siga com extrema cautela nesses locais, em velocidade reduzida, respeitando a sinalização. E que em períodos de chuva, utilizem a rodovia somente em caso de grande necessidade, devido aos riscos de novos escorregamentos de terra.

Obra

Atualmente, estão em execução os serviços de reforço e reparo da cortina atirantada que se rompeu no km 7 da rodovia, e já foram iniciados os serviços no talude do km 8, ambos atingidos pelas chuvas no final do ano passado.

Bloqueio parcial

Após a liberação parcial do tráfego nesta quarta-feira (11), o trecho continuará sendo bloqueado após as 18h até as 7h da manhã do dia seguinte, enquanto durar a obra, visando garantir a segurança do usuário. Parte do trecho terá sistema pare-e-siga.

