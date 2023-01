Um caminhão de transportava ração tombou na BR-116, no Contorno Norte, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente provoca congestionamento no local, pois a faixa direita está interditada. O motorista não sofreu ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atende a ocorrência, o acidente é no km 102,2, sentido Foz do Iguaçu. A carga ficou exposta com o tombamento do caminhão. Os agentes controlam o movimento na rodovia.

Não existe prazo para a liberação de parte da pista, sendo necessária a limpeza do local. O motorista não preciso de atendimento.

