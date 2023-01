Duas mulheres com idade de 34 e 36 anos foram presas pela Polícia Civil do Paraná. Segundo as investigações, elas estão envolvidas em uma quadrilha responsável por aplicar golpes através da venda de cartas de créditos falsas. A ação aconteceu em Curitiba, na manhã desta terça-feira (10). Mais de 50 pessoas foram vítimas do golpe e a Polícia estima que o prejuízo seja superior a R$ 1,5 milhão. A ação das criminosas ocorria dentro de shoppings de Curitiba, que não foram revelados.

Esta é a segunda ação visando desarticular o grupo criminoso. A primeira aconteceu dia 13 de dezembro do ano passado, onde foram cumpridos mandados de busca e apreendidos documentos, contratos, máquina de cartões, banners e folders.

A Polícia contou como era o modo de operação das criminosas. A quadrilha se passava por empresas que realizavam empréstimos, agindo de forma fraudulenta e vendendo cartas de créditos falsas. Os golpes eram feitos dentro de shoppings em Curitiba.

As investigações apontam que mais de 50 pessoas foram vítimas e cada uma delas realizou pagamentos entre R$ 30 e R$ 40 mil, gerando um prejuízo superior a R$ 1,5 milhão.

Foi vítima? Denuncie!

A Polícia pede para que a população ajude nas investigações com informações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3261-6600 diretamente com a equipe de investigação.

