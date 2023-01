A Polícia Militar do Paraná confirmou, por meio de nota emitida no início da noite desta segunda-feira (9), que desocupou 10 dos 13 acampamentos bolsonaristas no Paraná. De acordo com a nota, os três pontos restantes encontravam-se em processo de desmontagem por volta das 18h.

A decisão de desmontar os pontos de acampamento e manifestação foi proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante a madrugada desta segunda-feira. Mas, segundo a nota da PM, a notificação oficial ao Governo do Estado do Paraná só se deu por volta das 16h. “No entanto, as forças de segurança estão realizando ações desde o início da noite de ontem para desmobilização dos atos realizados na frente dos quartéis”, informou a nota.

LEIA TAMBÉM:

>> Fotos! Manifestação em Curitiba cobra punição por atos golpistas em Brasília

>> Chegada de guindaste otimiza trabalho de contenção da BR-277, em Morretes

A PM confirmou também que “diversos boletins de ocorrência foram lavrados” durante a atuação conjunta das forças de segurança do Estado do Paraná. “Além disso”, segue a nota, “foram identificadas lideranças e veículos participantes, informações que estão sendo encaminhadas à Justiça”.

Duas pessoas foram presas durante uma tentativa de bloqueio do acesso à Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação foi contida após o que a nota da PM chamou de “ação rápida do Batalhão de Choque da Polícia Militar”.

Por fim, a nota da PM termina afirmando que “o Estado do Paraná permanece à disposição do Ministério da Justiça para auxiliar no que for preciso para a retomada da ordem e da paz”. Mais cedo, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), confirmou a participação dele em uma reunião emergencial em Brasília e reforçou que o Estado fará cumprir todas as decisões judiciais que vierem da Capital Federal.

Veja que incrível!

Mas como assim?? Não dá pra acreditar o que fizeram neste prédio histórico de Curitiba! Que mudança!!! Filme faz ator engordar 200 kg! Você não acredita como ele ficou! Captou?? Rei Pelé deixou o caminho para a Mega Sena da Virada! Duvida?? Te provamos!