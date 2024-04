Escultura da Praça do Estudante, no Centro de Curitiba, é retirada do local

A escultura do artista paranaense Fernando Calderari (1939-2021) localizada no Largo Bittencourt, na Praça do Estudante, no Centro, passará por um processo de conservação. A iniciativa é liderada pela Fundação Cultural de Curitiba em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Instalada em 1978, a escultura em ferro, nunca antes restaurada, apresenta sinais de oxidação. A peça foi removida nesta terça-feira (09) e encaminhada ao Ateliê de Escultura do Memorial Paranista, onde será submetida a cuidados especializados.

O processo de restauração será conduzido pelo escultor e especialista em metais Edson Lima, que fará uma análise minuciosa da peça para determinar as melhores práticas de conservação. “Vamos estudar a melhor forma de recuperação, com o mínimo de interferência na peça”, destacou o artista.

Além da restauração da escultura, a Secretaria do Meio Ambiente também se encarregará de revitalizar a base onde a obra está instalada, bem como a manutenção da vegetação do entorno, para dar mais visibilidade ao monumento urbano. A escultura de Calderari foi originalmente instalada na inauguração da obra de canalização do Rio Belém, que passa sob a praça.

Durante o processo de remoção, a coordenadora de Acervos da Fundação Cultural de Curitiba, Cláudia Ariole, supervisionou os trabalhos. Ela explicou que a intenção é realizar uma manutenção adequada para deter a ferrugem, mantendo, no entanto, a ação do tempo, conforme expressado por Calderari. “Fizemos uma pesquisa histórica e encontramos a declaração de Calderari, de que ele gostaria que a escultura sofresse ação do tempo”, ressaltou Ariole.

Fernando Calderari

Natural da Lapa, seguidor de Guido Viaro, era pintor, gravurista e escultor de ferro. Professor de várias gerações, artista premiado, Calderari ficou conhecido internacionalmente pelos retratos de suas marinas.

Sua trajetória conta com inúmeras exposições individuais e coletivas e participação na VII Bienal de São Paulo, assim como obras em importantes coleções de museus do Brasil e diversos países, como Alemanha, Áustria, Estados Unidos, Inglaterra e Suíça.

