Entrada gratuita e mais tempo de visita: MON registra fila gigante

O primeiro dia de horário estendido do Museu Oscar Niemeyer (MON) reuniu 4.613 pessoas até 17 horas desta quarta-feira (23) – número que vai aumentar até o fim do expediente estendido, às 20 horas. Com o fim das férias escolares se aproximando, diversas famílias aproveitaram o dia de sol em Curitiba e a entrada gratuita para levar os pequenos para conhecer o maior museu de arte da América Latina.

Até sábado (26), o MON funciona com horário estendido, das 10 horas às 20 horas. Além disso, o museu terá entrada gratuita a cada último domingo do mês a partir desta semana.

Carla Arnold Reino, de 42 anos, veio de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com os pais e os sobrinhos Maria Heloísa, 11, e Bernardo Miguel, 7. É a primeira vez que eles visitam o MON. “Eles estão na última semana de férias e só ficavam no celular, e já fazia tempo que queríamos trazer eles para conhecerem, sair do aparelho, fazer algo diferente”, afirmou Carla. “Ser gratuito motivou bastante, tanto é que a fila está grande. Tem as oficinas, bastante coisa interessante e é bom eles conhecerem coisas diferentes também”, diz Carla.

Durante todo o dia, a fila para entrada no museu ocupava todo o vão livre e, em alguns momentos, chegava até a calçada da Rua Manoel Eufrásio.

Horário estendido do Museu Oscar Niemeyer

O horário estendido do MON começou nesta quarta-feira (23) e segue até sábado (26). Durante este período, o público terá duas horas a mais do que o habitual para visitar o museu, das 10h às 20h, uma oportunidade extra para aproveitar as exposições e a programação de férias.

A decisão de ampliar o horário de funcionamento foi motivada pela alta procura registrada em julho, quando o museu chegou a receber mais de 5 mil visitantes em um único dia, cinco vezes acima da média habitual. A expectativa é de que o recorde de 17 de julho de 2024, de 5.622 visitantes em um único dia, seja superado.

“As quartas-feiras de julho têm se mostrado como os dias em que a gente bate recordes de público. Estamos falando de cerca de 5.400 pessoas a cada quarta-feira, que é um número bastante expressivo. Buscando ampliar ainda mais esse atendimento e democratizar o acesso é que decidimos estender o horário de funcionamento”, explicou o diretor Cultural do MON, Jader Alves.

Durante todo o mês de julho, o museu apresenta o programa Férias no MON, iniciado no dia 13 do mês. As ações são voltadas para públicos de todas as idades, com oficinas, jogos e experiências que convidam à interação e à criatividade. A agenda completa pode ser conferida nas redes sociais e no site do museu.

Exposições em cartaz no MON

Entre os destaques em cartaz estão a exposição “Re-Selvagem”, da artista francesa Eva Jospin, com instalações imersivas de grande escala. Os visitantes podem conferir uma espécie de selva reinventada no Olho e Espaço Araucária. Com curadoria de Marcello Dantas, reúne nove obras de grandes dimensões, entre elas instalações e desenhos, além de dois vídeos.

A matéria-prima das instalações são o bordado de seda, papelão, madeira, bronze e tecido, entre outros, que a artista transforma materiais cotidianos e cria uma paisagem viva.

Outra oportunidade de conferir o trabalho de um artista internacional é a exposição “Veemente”, do artista mexicano Gabriel de la Mora, na sala 1. São 70 obras, entre instalações, telas com técnicas mistas e esculturas. O conjunto apresenta não só a estética do artista e sua evolução, mas também a diversidade e peculiaridade dos materiais utilizados.

Mais um grande destaque é “Teia à Toa”, mostra que apresenta um recorte da produção do artista carioca Barrão dos últimos 20 anos, na sala 3. Com curadoria de Luiza Mello, reúne obras em cerâmicas multicoloridas, esculturas monocromáticas em resina e bronze, aquarelas e instalações. Desenhista, pintor, escultor e artista multimídia, Barrão reaproveita objetos do cotidiano e sucatas, conferindo-lhes novos significados.

A entrada é gratuita às quartas-feiras e nos últimos domingos do mês. Mais informações no site do museu.

Serviço:

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba

Horário estendido, excepcionalmente, de 23 a 26 de julho: 10h às 20h

Ingressos: R$ 36 inteira | R$ 18 meia-entrada

Entrada gratuita toda quarta-feira e nos últimos domingos do mês