Santuário de Curitiba celebra Dia dos Avós com programação especial

Neste domingo (27), o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vai se transformar em ponto de encontro para uma celebração super especial: a 5ª Jornada Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas. O evento acontece em todas as missas do dia – e olha que são várias opções de horário: 7h30, 9h, 10h30, 12h, 15h, 17h e 19h.

Essa data tão bacana foi criada pelo Papa Francisco em 2021, com aquela ideia bem bonita de valorizar o papel dos nossos queridos avós e idosos como verdadeiros guardiões da fé, da história e dos valores que passam de geração para geração. E para 2025, o tema escolhido não poderia ser mais oportuno: “Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança” – uma passagem tirada diretamente do livro do Eclesiástico.

No Santuário Perpétuo Socorro, a celebração vai contar com a presença super especial dos idosos que são acompanhados pela Pastoral da Pessoa Idosa. Vale lembrar que essa Pastoral foi implantada ali em setembro de 2018 e, desde então, vem fazendo um trabalho incrível de acolhimento.

Atualmente, são 23 pessoas idosas que recebem visitas mensais de 11 Líderes Voluntários. Esses anjos da guarda não só visitam as casas dos idosos como também oferecem aquele apoio fraterno e espiritual que faz toda diferença na vida de quem, muitas vezes, enfrenta a solidão.

“O tema da Jornada deste ano é muito significativo: ‘Bem-aventurado aquele que não

perdeu a esperança’. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas estão desanimadas, sobretudo nas grandes cidades — caminham cabisbaixas, decepcionadas com a vida, sem perspectivas. A Jornada vem justamente para reacender essa chama, para recuperar a esperança.

A Pastoral da Pessoa Idosa nos convida a olhar com mais carinho para aqueles que, muitas vezes, são esquecidos. Por isso, neste domingo, queremos acolher nossos idosos com ternura e fé em todas as celebrações”, destaca o padre Joaquim Parron, redentorista do Santuário.

E falando dessa Pastoral tão importante, vale a pena conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa incrível. Fundada em 2004 pela Dra. Zilda Arns (fundadora da Pastoral da Criança), a Pastoral da Pessoa Idosa já se espalhou por mais de mil municípios brasileiros. São mais de 20 mil voluntários capacitados que acompanham mais de 100 mil idosos em todo o país.

Serviço

5ª Jornada Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas – Santuário Perpétuo Socorro

Data: Domingo, 27 de julho

Missas: 7h30, 9h, 10h30, 12h, 15h, 17h e 19h

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba.

Informações: (41) 3253-2031.