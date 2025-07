Liquidação de Inverno com descontos de até 70% em shopping de Curitiba

Com descontos que chegam a até 70%, o Jockey Plaza Shopping promove, entre os dias 24 e 27 de julho, a LiquiDá de Inverno 2025. A tradicional campanha de promoções reúne ofertas especiais em lojas de vestuário, calçados, acessórios, eletrônicos, artigos infantis e muito mais, com oportunidades em praticamente todas as operações do shopping.

“São quatro dias de ofertas intensas e é o momento ideal para quem quer economizar nas compras de inverno, adiantar os presentes para o Dia dos Pais ou encontrar uma lembrança para o Dia dos Avós”, explica a gerente de marketing do Jockey Plaza Shopping, Michelle Cirqueira.

Bazar da Receita em Curitiba: eletrônicos, celulares e muito mais a preços camaradas

Além das compras, o público pode aproveitar uma estrutura completa de lazer, com mais de 350 operações entre lojas, quiosques e gastronomia, e atrações para todas as idades, como máquinas de jogos, playground, experiências em realidade virtual, cinema com salas VIP, 2D e 3D, e opções como Curitiba Airsoft, S2 Kart Racing, Sniper – tiro ao alvo e circuitos, Motion Sphere com simuladores de corrida, VR Top com filmes em realidade virtual 4D, Happy Machine e Magic Games.

Na praça central, a Arena Neon Fun, garante a diversão de crianças e adolescentes com toda sua estrutura de tirar o fôlego. São 1.500 metros cúbicos de cenário, 25 toneladas de estruturas, 80.000 leds, milhares de blocos de espumas e molas e 200 metros quadrados de camas elásticas, prontos para proporcionar momentos inesquecíveis.

+ Leia também: Antiga Vidraçaria Cometa em Curitiba é demolida

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. As operações de alimentação atendem de segunda a sexta, das 10h às 22h; aos sábados, das 10h às 23h; e aos domingos, das 11h às 22h.