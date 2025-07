Bazar da Receita em Curitiba: eletrônicos, celulares e muito mais a preços camaradas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Pastoral da Pessoa Idosa promove um bazar beneficente com produtos apreendidos, recuperados e doados pela Receita Federal até sábado (26). A iniciativa acontece no salão paroquial da Paróquia Santuário São José, no bairro Capão Raso, em Curitiba.

Entre os itens disponíveis estão roupas, calçados, eletrônicos, celulares, brinquedos, utensílios domésticos, maquiagens e acessórios variados. Os preços são acessíveis, com valores a partir de R$ 5 e maioria dos produtos custando até R$ 30.

Para organizar a entrada do público, serão distribuídas 300 senhas por dia. A entrada é gratuita e o atendimento será feito por ordem de chegada.

Todo o valor arrecadado será destinado à manutenção das atividades da Pastoral da Pessoa Idosa, que atende cerca de 100 mil pessoas em todo o país todos os meses. Os recursos serão utilizados para a compra de materiais e a capacitação dos voluntários.

As formas de pagamento aceitas são dinheiro, cartão de débito e Pix. Não serão aceitos cartões de crédito nem outras modalidades.

Serviço

Bazar da Pastoral da Pessoa Idosa

Data: até sábado (26)

Horário: de quarta-feira a sexta-feira, das 8h às 17h; sábado, das 8h às 12

Local: Paróquia Santuário São José, na rua Albino Vico, nº 32, no bairro Capão Raso

Entrada gratuita por ordem de chegada limitada a 300 pessoas.

