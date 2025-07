Curitiba terá dois novos estacionamentos públicos no Água Verde

A rede de SmartParks em Curitiba será ampliada com dois novos estacionamentos públicos no bairro Água Verde. Com funcionamento de 24 horas por dia e nos sete dias da semana, a previsão de inauguração dos estacionamentos é no segundo semestre deste ano, com tarifa a partir de R$ 3 por hora.

Curitiba conta com três SmartParks nos bairros São Francisco, Jardim Botânico e Campina do Siqueira. Em 2024 esses locais movimentaram 197,8 mil ativações. Os SmartParks são estacionamentos públicos ativados por meio do EstaR eletrônico.

Os dois novos SmartParks serão implantados em terrenos da prefeitura cedidos à Urbs. O SmartPark Coronel Dulcídio ficará localizado entre as ruas Brasílio Itiberê e Almirante Gonçalves, com área de 4.527 m² e capacidade para 134 veículos. A entrada será pela Rua Madre Maria dos Anjos.

Já o SmartPark Ângelo Sampaio será implantado entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Petit Carneiro, com 1.537 m² e 58 vagas.

Como funciona o sistema SmartPark em Curitiba

O SmartPark funciona como o estacionamento rotativo de rua, só que em um espaço fechado. Os estacionamentos são identificados por placas com QR Code, que direcionam para aplicativos cadastrados no sistema.

Para usar, o usuário deve baixar o aplicativo, inserir a placa do veículo, definir a localização, o tempo de permanência e realizar o pagamento. Para quem não possui celular, há 340 estabelecimentos comerciais e de serviços autorizados a vender créditos.

SmartPark Campina do Siqueira tem integração com transporte coletivo

O SmartPark Campina do Siqueira, ao lado do terminal de transporte, permite integração com o transporte coletivo. A ideia é promover o uso integrado entre o automóvel e o transporte público.

Com esse sistema, o usuário pode estacionar o carro no SmartPark acionando o EstaR e, em seguida, usar o cartão-transporte Urbs para pegar o ônibus. Na integração, ele paga R$ 6,75 (sendo R$ 6 da tarifa de transporte mais R$ 0,75 do estacionamento sem limite de período).

“O usuário tem a comodidade de sair do carro e já poder pegar o ônibus e vice-versa. Pode, por exemplo, estacionar o carro no SmartPark, pegar o ônibus no terminal, ir trabalhar e quando voltar pegar o carro novamente ao sair do terminal. Isso pagando apenas R$ 0,75 pelo estacionamento durante todo o dia”, exemplifica o diretor administrativo financeiro da Urbs, Pedro Romanel.

A integração é possível porque o sistema cruza os dados do CPF cadastrado no aplicativo de EstaR e no cartão-transporte usuário (que precisa ser o mesmo).

Ao abrir o aplicativo de EstaR cadastrado, o cidadão deverá ativar os créditos. Com o EstaR devidamente habilitado, o usuário pode se dirigir a uma das catracas do terminal e com o cartão-transporte usuário pagar sua passagem.

Em seguida, o usuário tem que desabilitar o EstaR antes dos primeiros 15 minutos. O veículo poderá ficar estacionado durante todo o período de funcionamento do SmartPark (das 9h às 19h, de segunda a sexta, e das 9h às 13h, aos sábados), por apenas R$ 0,75. No retorno, basta entrar no SmartPark e pegar seu carro.

Endereços dos estacionamentos públicos em Curitiba

SmartPark Jardim Botânico (entrada pela Rua Engenheiro Ostoja Roguski e Avenida Prefeito Lothário Meissner)

Inauguração: fevereiro/2021

Funcionamento: 6h às 19h30 (horário de funcionamento do Jardim Botânico)

R$ 3 por hora de uso, com cobrança fracionada a cada 15 minutos, no valor de R$ 0,75

310 vagas

SmartPark São Francisco (Rua Desembargador Ermelino de Leão)

Inauguração: julho/2021

Funcionamento: 24 horas

Preços: mínima 4 h = R$ 6,40 (R$ 0,40 por 15 min); diária = R$ 38,40

94 vagas

SmartPark Campina do Siqueira (Avenida General Mario Tourinho)

Inauguração: dezembro/2022

Funcionamento: 9h às19h (segunda a sexta-feira) e 9h às 13h (sábados)

Sem integração

R$ 0,75 a cada 15 min

R$ 3 por hora

Com integração (automóvel + ônibus)

Estar fixo: R$ 0,75, independente do tempo de uso no estacionamento

Passagem de ônibus: R$ 6 via cartão-transporte Urbs

Total: R$ 6,75 (R$ 0,75 de Estar + R$ 6 da passagem)