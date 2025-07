Estação-tubo na Victor Ferreira do Amaral tem data para voltar a funcionar

A partir deste sábado (26), a estação-tubo Colégio Militar, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, voltará a funcionar. A parada estava desativada devido às obras de requalificação da via, executadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

A nova estrutura foi instalada próxima ao local da antiga estação. Com sete módulos, ela passa a atender cerca de 32,5 mil passageiros por mês. Com a reativação, as linhas Inter 2 e Bairro Alto/Santa Felicidade voltam a operar no local logo no início da manhã de sábado.

Até o fim do segundo semestre, a estação-tubo Detran, também desativada pelas obras, será reaberta. As intervenções fazem parte do projeto do Complexo do Tarumã.

Linha especial ainda vai operar

Para atender os passageiros que faziam conexão na estação-tubo Detran, a Urbs mantém em operação a linha especial Ligeirinho X45 Bairro Alto/Capão da Imbuia. O itinerário liga o Terminal Bairro Alto ao Terminal Capão da Imbuia, com parada na estação-tubo China.

No Capão da Imbuia, a linha utiliza a mesma plataforma de embarque e desembarque da linha Inter 2 (anti-horário), no sentido Cabral. O serviço funciona diariamente, com intervalos de 13 minutos nos horários de pico e de 20 minutos nos demais períodos.

