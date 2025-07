Após receber mais de 5 mil visitantes, MON vai estender horário em julho

O Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, registrou fluxo de visitantes muito acima da média nesta quarta-feira (16). Foram mais de 5 mil pessoas em um único dia, número que supera em mais de cinco vezes a média habitual das quartas-feiras, tradicionalmente os dias de maior visitação devido à entrada gratuita.

Em dias úteis, o MON costuma receber entre 500 e 600 visitantes. Aos sábados, domingos e quartas-feiras, a média sobe para cerca de mil pessoas. O alto número desta quarta pode ser explicado pelo período de férias, pela programação especial oferecida ao pública e pela gratuidade do dia.

Devido ao pico de visitação e à alta procura dos visitantes durante todo o mês, o museu anunciou nesta quarta o funcionamento em horários estendidos excepcionalmente na próxima semana: de quarta-feira (23) a sábado (27), o museu abrirá das 10h às 20h, oferecendo mais tempo para visitação durante o recesso escolar.

“Queremos que mais pessoas possam aproveitar o museu com tranquilidade, especialmente em um momento de tanto interesse e procura, por isso entendemos que ampliar o horário de funcionamento é uma forma de acolher melhor o nosso público”, afirma a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika.

Administrado pela Secretaria de Estado da Cultura, o MON conta com exposições de arte moderna e contemporânea, além de atividades educativas durante o mês de julho, como parte do programa Férias no MON, iniciado no dia 13. As ações são voltadas para públicos de todas as idades, com oficinas, jogos e experiências que convidam à interação e à criatividade.

Entre as exposições em cartaz, um dos grandes destaques é “Re-Selvagem”, primeira mostra da artista francesa Eva Jospin no Brasil. A exposição ocupa o Olho e os Espaços Araucária com instalações imersivas e de grandes dimensões, e permanece em cartaz até o dia 10 de agosto.

Horários de funcionamento do MON

O MON funciona de terça a domingo, das 10h às 18h. Na próxima semana, de quarta a sábado, o museu abrirá excepcionalmente até às 20h. A entrada é gratuita às quartas-feiras e, a partir deste mês, também nos últimos domingos de cada mês. A programação completa pode ser consultada no site oficial.