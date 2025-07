Visita guiada explora curiosidades e momentos históricos da Praça Tiradentes

Um passeio pela história de Curitiba, contada através das pedras, monumentos e camadas do tempo. A partir das 10 horas de domingo (27), a Praça Tiradentes, no Centro, será palco de uma visita guiada.

Com 60 vagas disponíveis, a atividade celebra o Dia do Arqueólogo com percurso que começa no Bondinho da Leitura, no Calçadão da XV, e segue por cerca de 300 metros até o coração histórico da cidade. A atividade gratuita, prevista para durar duas horas, é uma iniciativa da Fundação Cultural de Curitiba através da Escola de Patrimônio, com apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A pesquisadora Clarissa Grassi, especialista em patrimônio, será a condutora da atividade que revelará múltiplas faces da praça, desde a fundação da vila no século XVII até as celebrações republicanas que marcaram a cidade.

Um dos destaques do passeio é a história da primeira estátua de Curitiba, erguida em 1904 em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. Entre as edificações que serão abordadas durante a visita estão a Catedral Basílica de Curitiba, a tradicional farmácia Stellfeld e outras construções consideradas unidades de interesse de preservação. Os participantes também conhecerão os monumentos de Tiradentes, da República e outros marcos históricos que pontilham a região.

Piso de vidro da Praça Tiradentes

Um dos atrativos é o piso de vidro instalado no centro da praça, que revela as escavações arqueológicas do calçamento do século XIX. “É um exemplo de como se formam as camadas de ocupação que se sobrepõem ao longo do tempo e revelam indícios e vestígios sobre a ocupação da atual praça Tiradentes”, destaca Clarissa.

Marco zero de Curitiba, a Praça Tiradentes foi o destino escolhido pelos pioneiros após deixarem a região do Atuba, conhecida como Vilinha ou Vila Velha. Ao longo de 332 anos, o espaço recebeu diferentes denominações: Largo da Matriz, Pátio da Matriz e até mesmo Largo Dom Pedro II, após a visita da comitiva imperial em 1880. O nome atual surgiu em 1889.

A praça testemunhou momentos decisivos da história curitibana. Foi palco de celebrações religiosas, manifestações políticas e atividades comerciais. Recebeu com festa os Voluntários da Pátria em 1870 e se tornou ponto de referência para movimentos operários. Ali também aconteceu um dos episódios mais curiosos da cidade, a Guerra do Pente, e abrigou o primeiro supermercado de Curitiba.

Serviço

Visita guiada na Praça Tiradentes

Domingo: 27/7

Das 10h às 12h

Inscrições pelo Guia Curitiba

Ponto de encontro: Bondinho da Leitura, na Rua XV de Novembro