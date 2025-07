Maior colecionador de AC/DC do Brasil é atração de feira em Curitiba

O universo do colecionismo musical ganha um novo espaço em Curitiba. No próximo dia 2 de agosto (sábado), das 9h às 16h, a cidade recebe o 1º Encontro de Colecionadores e Feira de Vinil, na Galeria César Moreira Franco (Rua Emiliano Perneta, 30 – Centro), com entrada gratuita, ambiente pet friendly e atrações para todas as idades.

O destaque da primeira edição é a participação especial de Alexandre Dias, considerado o maior colecionador de AC/DC do Brasil, que estará no local para um bate-papo com o público. Ele vai contar como começou sua coleção, apresentar algumas de suas raridades e compartilhar histórias e curiosidades sobre a lendária banda australiana.

Além da presença de Alexandre, o evento oferece uma feira com 10 expositores de vinil vindos do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, com destaque para nomes como Loja Locomotiva e Neves Records. Haverá distribuição de LPs para quem está começando no colecionismo, e sorteios de discos às 16h, incluindo títulos como Lady Zu – A Noite Vai Chegar (lacrado), Ultraje a Rigor – Sexo!! e Fantástico Caramelo – Rock Indie.

A programação também inclui DJ com discotecagem em vinil, venda de equipamentos vintage, produtos em 3D inspirados em música, ecobags temáticas, além de chopp artesanal e dois restaurantes ao lado do local, garantindo conforto e praticidade para quem quiser passar o dia imerso na cultura musical.

Este será o primeiro de uma série de encontros mensais com temáticas e atrações diferentes, voltados tanto para colecionadores experientes quanto para quem deseja dar os primeiros passos nesse universo apaixonante.

