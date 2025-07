Tesouro das imobiliárias: bairro é refúgio de casas com quintal em Curitiba

Em tempos de prédios cada vez mais altos e terrenos escassos, encontrar um cantinho com cara de bairro em Curitiba está ficando raridade, viu? A verticalização avança na capital, mas ainda existem regiões que preservam aquele charme de ruas tranquilas, casas com quintal e sobrados aconchegantes. E não é que essas áreas estão se tornando verdadeiros tesouros para famílias que sonham com mais espaço sem precisar se mudar para o interior?

Com Curitiba liderando o ranking de valorização entre as capitais (alta de 13,29% nos últimos 12 meses, segundo o FipeZap), algumas regiões menos adensadas oferecem o metro quadrado mais em conta do que os badalados condomínios clube e prédios de luxo dos bairros nobres.

O Bairro Alto, na zona norte, é um exemplo perfeito disso. Tanto que a JBA Imóveis acaba de inaugurar sua décima loja por lá, na Rua Alberico Flores Bueno, 346. Segundo Ilso Gonçalves, sócio-fundador e diretor da JBA, a escolha não foi por acaso – os resultados positivos da unidade Bom Retiro, aberta em 2024, mostraram que os bairros horizontais estão super valorizados.

“O Bairro Alto oferece o equilíbrio entre a vizinhança tranquila e a ampla oferta de comércio e de serviços e, por isso, tem forte tendência de valorização imobiliária”, explica ele.

A paisagem do bairro tem sido um diferencial. A região conta com o privilégio da altitude e uma vista maravilhosa para a Serra do Mar.

Com quase 43 mil habitantes (dados do IBGE, Censo 2022), o Bairro Alto representa uma das últimas chances de morar em casa com quintal ou em conjuntos de sobrados sem sair da capital. E o melhor: com preços acessíveis para a classe média. Segundo a Loft, plataforma de tecnologia do mercado imobiliário, o bairro está entre os 10 com valores médios mais em conta da cidade – algo em torno de R$ 382 mil para imóveis de aproximadamente 57m².

Bem conectado pela Linha Verde e BR-116, o bairro tem terminal de ônibus e fica pertinho de shoppings como o Jockey Plaza e o Shopping Bairro Alto, além de hipermercados e megastores.

“É uma região com excelente localização e fácil acesso”, reforça Geremias José da Silva, gerente da nova unidade da JBA. Segundo ele, outro ponto forte é a identidade comunitária do bairro. “Há um forte vínculo dos moradores com o bairro e muitos buscam imóveis para permanecer na região em que já viveram e criaram raízes”.

Os imóveis mais procurados por lá? Apartamentos de dois e três quartos, sobrados com diferenciais arquitetônicos e terrenos para construção. O portfólio da JBA na unidade Bairro Alto inclui opções de médio e alto padrão – desde apartamentos compactos até casas espaçosas e sobrados em condomínios. Entre os empreendimentos horizontais fechados com unidades à venda estão o Boulevard Elegance, com 199 lotes, e o Alto Boulevard, com 136 lotes.

A JBA Imóveis está há 32 anos no mercado curitibano e conta com 10 unidades. São 293 colaboradores distribuídos em oito lojas em Curitiba – JBA Aluguel (Jardim das Américas) e unidades de vendas nos bairros Água Verde, Bairro Alto, Boa Vista, Bom Retiro, Boqueirão, Jardim das Américas e Santa Felicidade – além de duas lojas na Região Metropolitana (São José dos Pinhais e Pinhais). A rede trabalha com 130 construtoras parceiras e possui uma carteira com cerca de 3.500 imóveis para vendas e locações.