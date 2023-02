Moda sustentável, com roupas a partir de R$ 5 e peças para montar os seus looks de Carnaval. Compras e mais atrações estarão disponíveis aos visitantes da 4ª Edição do Encontro de Brechós “Brechozei”, que será realizada nesta sexta-feira (10) e no sábado (11), em Curitiba.

O evento vai acontecer no bairro Batel, na Avenida República Argentina, próximo à Praça do Japão, em um espaço coberto e com estacionamento. O encontro vai das 10h às 18h nos dois dias e terá mais de 30 expositores da capital, cada um deles vendendo peças de diferentes estilos.

Tatuagem, gastronomia e pets

Ótima oportunidade para reformular o armário gastando pouco, o encontro de brechós ainda terá outros serviços e itens à venda, entre eles, flash tattoo, artesanato, doces e acessórios para pets.

Serviço

4° Encontro de Brechós Brechozei

Dia: 10 e 11 de fevereiro

Horário: das 10h às 18h

Avenida República Argentina, 235 – Batel, em Curitiba

Informações (41) 9 8841-6333

Instagram: evento_brechozei

