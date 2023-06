Com a retomada das viagens no Paraná, a Buser tem passagens de Curitiba para São Paulo a partir de R$ 29,90, em ônibus semi-leito. Já em veículos do tipo leito, o trajeto custa a partir de R$ 35,90. As vendas já estão disponíveis para grupos com saídas de Curitiba, Londrina e Maringá, com destino à capital paulista.

Os embarques nos ônibus fretados pela Buser são realizados fora das rodoviárias, em pontos autorizados para o setor ou em espaços privados, como estacionamentos ou shoppings. Em Curitiba, as viagens partem de um posto de combustíveis no Jardim Botânico.

No Paraná, cerca de três mil passageiros embarcam no mês de julho pela empresa. Até dezembro, a meta é atingir trinta mil viajantes. A plataforma estuda a expansão das rotas, com partidas de Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Cascavel.

