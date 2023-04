Empresa multinacional investe R$ 11 milhões em Curitiba na construção de showroom

A multinacional italiana Biesse está investindo 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) na construção de um showroom em Curitiba. O empreendimento será inaugurado em 27 de abril e será o primeiro da empresa, que atua nos segmentos de madeira, vidro, pedra e materiais avançados, na América Latina.

Com o investimento, a Biesse pretende reforçar sua atuação no mercado latino-americano, já que o Brasil oferece um mercado florestal desenvolvido, conta com mão de obra qualificada e aqui também estão presentes outros grandes players do setor.

“Essa nova instalação não é apenas para mostrar maquinários, mas para simplificar a vida e aumentar a confiança dos parceiros, além de ampliar nossa presença no mercado sul-americano. Queremos trazer a rapidez e a qualidade que temos nos Estados Unidos para o Brasil, com a entrega de peças em até um dia para a maior parte do país”, pontua o diretor comercial nas Américas da Biesse, Federico Broccoli.

A chegada ao Brasil ainda irá auxiliar a Biesse a ter maior conhecimento do mercado latino-americano. Dessa forma, a empresa poderá estar melhor colocada para tomar decisões mais regionalizadas e não ser surpreendida pelas dinâmicas do continente.

A companhia chegou a abrir um escritório em São Paulo, mas as dificuldades logísticas constatadas na cidade fizeram a Biesse mudar o foco e enxergar Curitiba como a melhor opção para ser a sede da empresa. A expectativa da companhia é poder encaminhar peças e produtos da capital paranaense em até um dia útil para todas as capitais brasileiras.

“Dentro do Brasil, obviamente, todos pensam em São Paulo. É a capital do business. Pela logística, contudo, talvez não fosse a escolha certa. Já Curitiba é central quando falamos em mercado florestal, é uma cidade de fácil acesso, há algumas conexões diretas com capitais da América Latina e tem uma capacidade de prestação de serviços muito boa em comparação com a Europa”, explica o diretor comercial da Biesse, Alessandro Agnoletti.

A chegada da Biesse ao Brasil também marca uma nova fase para a empresa: a do marketing colaborativo, inclusivo e sustentável. A companhia quer que a sede em Curitiba possa oferecer um modelo de negócios diferente, fomentando ideias entre parceiros e outros players do setor para a construção de um mercado mais eficiente para atender aos clientes e à sociedade.

