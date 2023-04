A Continental, empresa que desenvolve tecnologias e serviços em mobilidade, anunciou um investimento de cerca de R$ 175 milhões para ampliação de sua unidade em Ponta Grossa. Com isso, será a primeira a trazer para o Brasil a tecnologia de correias transportadoras de alta resistência. A companhia passará a produzir correias transportadoras de cabos de aço com resistência superior a 6.000 N/mm e até 10.000 N/mm (Newton/milímetros).

A unidade ganhará mais 7 mil metros quadrados e deve totalizar cerca de 49 mil metros quadrados de área construída. O início das operações está previsto para o terceiro trimestre de 2024 e atenderá toda a América do Sul.

De acordo com o presidente da Continental para América do Sul, Frédéric Sebbagh, a expansão planejada das atividades foi motivada para atender melhor a crescente necessidade dessas tecnológicas correias nas operações de cargas pesadas em toda a América do Sul. “É um mercado que tem muita demanda de soluções para manuseio de matérias-primas como ferro e cobre, fruto da mobilidade urbanizada e elétrica”, enfatizou Sebbagh.

A fábrica da Continental em Ponta Grossa, inaugurada em 1999, tem quatro áreas de negócios: produção de correias de transmissão automotivas para veículos leves e pesados, fabricação de correias industriais de transmissão com foco no segmento agrícola; produção de sistemas antivibração para veículos leves e pesados; fabricação de sistemas de transmissão de fluídos para veículos leves; e produção de correias transportadoras para os segmentos de mineração e agrícola.

