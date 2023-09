Uma comitiva de técnicos da empresa chinesa BYD, especialista em veículos elétricos, conheceu como funciona o sistema de transporte coletivo de Curitiba nesta sexta-feira (8).

Em reunião na sede da Urbanização de Curitiba (Urbs), os chineses aprenderam como foi a evolução do BRT (Bus Rapid Transit) e sobre os projetos em andamento do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que reúne o Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT Leste-Oeste, o Projeto Inter 2 e Interbairros 2.

A BYD é uma das seis fabricantes de ônibus elétricos que estão em testes na capital paranaense. O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, afirmou para a comitiva chinesa que o prefeito Rafael Greca conseguiu suporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a formatação do novo modelo de concessão do transporte público de Curitiba com foco na eletromobilidade.

Foto: Daniel Castellano / SMCS

A comitiva da BYD também conheceu o Centro de Controle Operacional (CCO) do transporte coletivo de Curitiba e foram até as praças Rui Barbosa e Carlos Gomes, e depois ao terminal do Pinheirinho.

Testes com ônibus elétrico em Curitiba

Os testes com os ônibus elétricos da BYD começaram em abril. “Curitiba é a única cidade do Brasil que lançou testes com ônibus elétricos de forma estruturada. São seis fabricantes diferentes e nove modelos de ônibus elétricos que estão em teste”, disse o presidente da Urbs.

Sem emissão de CO2 e ruídos, o ônibus elétrico é considerado o futuro da mobilidade. O prefeito Rafael Greca já anunciou R$ 200 milhões para a compra dos primeiros ônibus elétricos da capital em 2024.

No médio prazo, até 2030, 33% da frota de ônibus de Curitiba deverá operar com emissão zero; alcançando 100% até 2050, como parte do Plano de Ação Climática (PlanClima), alinhado às ações globais de sustentabilidade.

Veículos da BYD

A chinesa BYD está no Brasil desde 2015, quando inaugurou sua primeira fábrica de montagem de ônibus 100% elétricos, em Campinas (SP). Segundo a empresa, o ônibus elétrico que foi testado em Curitiba evita, em média, a emissão de 184 toneladas de CO2 ao ano na atmosfera, o equivalente ao plantio de 1.311 árvores.

A empresa tem uma loja em Curitiba, inaugurada em agosto de 2022. A comitiva da BYD que visitou a Urbs era composta pelo presidente da BYD para o Brasil, Tyler Li; os vice-presidentes da BYD de Ferrovias, Ren Lin; de Sinalização, Liu Weihua; e de Transportes, Ji Xiaoping, e os técnicos Tan Xinyan, Li Xiaoquian, Zeng Hao, Cong Shijie, Zhuo Kaikuo, Hua Long, e Wang Yanli.

