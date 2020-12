A prefeitura de Curitiba anunciou nesta sexta-feira (11), a abertura de 14 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Oito são no Hospital Doutor Victor Ferreira do Amaral e outros seis no Hospital do Idoso. Com estes leitos, a cidade tem 372 UTIs exclusivas para o tratamento da covid-19. O anúncio foi divulgado pelas redes sociais do prefeito Rafael Greca (DEM) e chega um dia depois que a cidade apresentou 21 mortes, o maior número desde o dia 5 de agosto, quando foram registrados 27 óbitos.

Na publicação, Greca informa que Curitiba está com 532 leitos clínicos, sendo que 185 foram abertos nos últimos 15 dias, período que a Secretária Municipal de Saúde passou a adotar novamente a bandeira laranja com restrições mais rígidas para a população, especialmente aos domingos. “Nenhuma Cidade faz tanto pela sua gente quanto a nossa no enfrentamento do vírus inesperado. O SUS curitibano é referência nacional”, comentou o prefeito na sua página do Facebook.

Com os novos casos confirmados, 92.530 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia. Os casos ativos diminuíram desde o último boletim, divulgado na quarta-feira (9), mas seguem altos. São 13.983 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

De todos os contaminados, 76.644 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. Nesta quinta-feira (10), a taxa de ocupação dos 358 leitos de UTI SUS exclusivo para covid-19 está em 93%. No momento restam 26 leitos livres.