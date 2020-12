Um casal foi agredido num restaurante do bairro Água Verde, em Curitiba, na noite de quarta-feira (9) após o homem engasgar e ter uma crise de tosse. Em entrevista ao jornal Boa Noite Paraná desta quinta-feira (10), o casal disse que está assustado com a situação. Eles não quiseram mostrar o rosto.

LEIA TAMBÉM – Bronca de passageiros com ônibus lotado faz linha ganhar apelido na pandemia

Ao ter uma crise de tosse no restaurante, o homem e sua esposa começaram a ser agredidos por outro cliente que estava no local. “Quando eu consegui levantar da mesa, ele comentou: ‘você está com covid-19’. Eu falei, ‘não, não estou com covid-19’. Ele disse que os familiares dele estavam internados e que estar ali era uma falta de respeito”, explicou o homem agredido na reportagem.

O casal recebeu socos e pontapés. Segundo a reportagem, o rapaz agredido perdeu o pai para a covid-19 há três meses. As vítimas registraram um boletim de ocorrência e devem realizar um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. A Polícia Civil investiga o caso.

ATUALIZAÇÃO: Vídeo revela agressão em restaurante de Curitiba após crise de tosse. Assista!