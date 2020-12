As câmeras de segurança revelam o momento em que um casal foi agredido na última quarta-feira (9) a socos e pontapés. O homem vítima da agressão teria engasgado e uma crise de tosse foi o que motivou um outro cliente que estava no local a levantar da cadeira e bater no casal alegando que os dois estavam com coronavírus.

Nas imagens, o agressor se levanta rapidamente e chega chutando o casal. De acordo com a Polícia Civil, o homem ficou ferido no rosto e a mulher com um galo na cabeça. “Foi uma ação inesperada, sem defesa das vítimas. As pessoas não entenderam nada. O casal frequenta raramente o local e foram ali por ser um lugar mais calmo”, explica o delegado Vilson Alves Toledo, do 12º Distrito Policial, que investiga o caso.

O delegado contou que as duas vítimas não conheciam o agressor. O casal contou para a polícia que enquanto o agressor chutava e dava socos, dizia que eles estavam com coronavírus. “Eles não entenderam nada, porque não sabiam de fato se esse era o real motivo da agressão”, explica Toledo.

As informações da agressão foram repassadas para a Polícia Militar, que então encaminhou o caso para o 12º Distrito Policial da Polícia Civil. Na delegacia, eles foram ouvidos informalmente. Na quinta-feira (10), o delegado elaborou uma requisição para que um laudo de corpo de delito seja feito no Instituto Médico Legal (IML). O agressor, assim que for identificado, poderá responder pelo crime de agressão.

O que diz o restaurante

Em nota, o restaurante disse que a direção do estabelecimento ficou surpresa com o acontecimento e cedeu as imagens das câmeras de segurança para as investigações. “Em mais de quatro anos de atividades, o estabelecimento nunca presenciou algo dessa natureza e repudia toda e qualquer forma de agressão”, afirma.

O estabelecimento disse que segue todos os protocolos de segurança contra a covid-19, atendendo com capacidade reduzida de público e dentro dos horários estabelecidos pelo decreto municipal.