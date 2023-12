Em acidente bizarro, carro bate em poste e fica pendurado em Curitiba

Um carro capotou e ficou pendurado na vertical no bairro Alto da XV, em Curitiba, no começo da manhã deste sábado (9). O acidente aconteceu entre a Rua XV de Novembro com a Prefeito Ângelo Lopes.

Segundo informações, o carro bateu inicialmente em um poste, cruzou a rua e bateu em uma mureta do jardim de um estabelecimento comercial. Com as batidas, a traseira do veículo levantou e prendeu na fachada.

Antes da chegada da Polícia Militar (PM), o motorista do veículo deixou o local. Existe a suspeita de que estava alcoolizado de acordo com testemunhas que presenciaram a cena. O Corpo de Bombeiros também acompanhou a ocorrência com o objetivo de colocar o carro no chão.

Vídeo: Colaboração

O veículo foi recolhido e encaminhado para o pátio do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR). A Polícia Civil investigará o caso.

