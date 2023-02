Uma nova usina de energia solar foi instalada e será liberada para entrar em funcionamento em um dos campus da Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), em Curitiba, na sede do bairro Campo Comprido. A iniciativa faz parte da chamada pública do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Companhia Paranaense de Energia (Copel), firmada em 2018, entre a UTFPR, Funtef e a Companhia com recursos de pouco mais de R$ 2 milhões. A vistoria de liberação ocorreu antes do carnaval, no dia 16 de fevereiro.

Segundo a UTFPR, o objetivo do programa é investir em ações de redução de consumo e combate ao desperdício de energia, promovendo a eficiência energética nos sistemas de iluminação. A usina vistoriada possui 504 painéis fotovoltaicos instalados no telhado do local e trará uma economia de até 55% no consumo de energia das sedes chamadas pela UTFPR de Neoville e Ecoville, em Curitiba (a sede Centro já conta com uma usina fotovoltaica).

“Nossa parceria com a Copel já vem de muito tempo e essa economia é muito importante para o serviço público, pois fará com que destinemos mais investimentos em situações que envolvam recursos para os alunos vulneráveis, além da manutenção e infraestrutura da instituição”, afirma o pró-reitor Rubens de Faria.

O convênio prevê, além da instalação da usina, a substituição de equipamentos de baixa eficiência energética e a troca de lâmpadas de alto e médio consumo por outras mais econômicas.

Programa

O Programa de Eficiência Energética é realizado, via chamada pública da Copel. Em 2018, também foram realizados acordos de cooperação do programa nos campi Apucarana, Toledo e Dois Vizinhos, sendo nos dois último com a implantação de usinas e o primeiro contemplando obras de iluminação.

No ano de 2019, a parceria entre a Copel e a UTFPR teve continuidade com convênio para implantação de usinas, iluminação e ares-condicionados para os campi Campo Mourão, Cornélio Procópio, Londrina, Pato Branco e Ponta Grossa. Os acordos estão em fase de pregão, compras e obras das usinas.

Na sede Neoville, a UTFPR e a Copel já realizam parceria com a implementação de uma Estação de Pesquisa em Energia Solar. Coordenado pelo Laboratório de Energia Solar (Labens), o projeto conta com uma rede de estações solarimétricas e módulos de avaliação. Os módulos também foram instalados nos campi Ponta Grossa, Pato Branco, Medianeira, Campo Mourão e Cornélio Procópio.

A pesquisa é um dos projetos contemplados na chamada pública da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Projeto Prioritário de Eficiência Energética e Estratégico de P&D: “Eficiência Energética e Minigeração em Instituições Públicas de Educação Superior”.

