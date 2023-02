Mesmo depois de lançar o pacote básico com propaganda por menos de R$ 20 ao mês no final do ano passado, a Netflix vai reduzir o preço de sua assinatura em mais de 30 países. Segundo o jornal norte-americano The Walt Street, o novo preço já começou a valendo em alguns países. O objetivo do streaming é atrair novos assinantes e fideliza-los.

Quais são os países com o preço mais barato da Netflix?

A Netflix anunciou que o preço mais barato das assinaturas acontece em alguns países do Oriente Médio, África subssariana, da Europa, Ásia e na América Latina. Confira a lista dos principais:

América Latina: Equador, Nicarágua e Venezuela;

Oriente Médio: Iêmen, Irã, Jordânia e Líbia;

África subsaariana: Quênia;

Europa: Bulgária, Croácia e Eslovênia.

E o Brasil?

O Brasil neste primeiro momento não está na lista dos países que vão ter a redução no preço da assinatura da Netflix.

Crise na Netflix?

Foto: Divulgação/Netflix

Presente em mais de 190 países e territórios, a Netflix vem sofrendo nos últimos meses quedas no número de seus assinantes. Uma das alternativa foi a criação do plano básico com propaganda e catálogo reduzido para atrair novos consumidores. Outra novidade apresentada pela empresa é a cobrança de quem compartilhar o mesmo login e senha com alguém que não mora na mesma residência. A taxa extra já é cobrada no Canadá, Chile, Costa Rica, Espanha e Peru. Ainda sem data definida para chegar no Brasil.

