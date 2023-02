Três apostas de Araucária, na região metropolitana de Curitiba (RMC), e duas de Curitiba ficaram a apenas um número de faturar uma bolada na Mega-Sena 2567. O concurso pagou R$ 8,5 milhões como prêmio principal, no sorteio realizado na noite de quinta-feira (23), para uma aposta de Brasília (DF).

Mas os apostadores de Curitiba e RMC, que acertaram cinco dezenas no sorteio não vão ficar de bolsos vazios, para cada um deles, o prêmio será de R$ 23.886,63. As ‘fezinhas” ganhadoras de Araucária foram feitas nas lotéricas: Águia da Sorte, Olímpio Loterias e em canais eletrônicos da Caixa. Já as apostas de Curitiba foram registradas na Loterias Trevo do Tarumá e O Pilar da Sorte.

No Paraná, mais duas apostas fizeram a quina da Mega-Sena 2567, uma de Londrina e outra de Marechal Cândido Rondon. Confira abaixo os detalhes das apostas ganhadoras, em Curitiba, RMC e demais cidades do Paraná.

O próximo concurso da Mega-Sena será sorteado no sábado (25), com prêmio estimado no valor de R$ 3 milhões.

Mega-Sena 2567

Apostas de Curitiba, RMC e PR ganhadoras com 5 acertos

Cidade

Unidade Lotérica

Quantidade de números apostados

Teimosinha

Tipo de Aposta

Cotas

Prêmio



ARAUCARIA/PR AGUIA DA SORTE 6 Não Simples 1 R$23.886,63 ARAUCARIA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$23.886,63 ARAUCARIA/PR OLIMPIO LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$23.886,63 CURITIBA/PR LOTERIAS TREVO DO TARUMA 6 Não Simples 1 R$23.886,63 CURITIBA/PR O PILAR DA SORTE 6 Não Simples 1 R$23.886,63 LONDRINA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$23.886,63 MARECHAL CANDIDO RONDON/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 7 Não Simples 1 R$47.773,26

