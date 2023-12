Na manhã desta terça-feira (12), duas mulheres se afogaram na Praia de Fora, na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná. Elas foram resgatadas com vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi socorrida por um banhista que estava no local, mas a outra submergiu. Populares que estavam auxiliando nas buscas encontraram a segunda vítima, e a encaminharam para o posto de saúde na Ilha do Mel.

Não se tem a confirmação se o banhista que resgatou a vítima tem parentesco com ela.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!