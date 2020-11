Domingo promete ser de tempo estável em grande parte do Paraná. Apesar da umidade vinda do mar deixar certa nebulosidade na região da Grande Curitiba, é pouco provável que eventos de chuvas isoladas aconteçam ao longo do dia. Com responsabilidade devido ao risco de contágio pelo novo coronavírus, é possível aproveitar o dia sem maiores preocupações com a previsão do tempo.

O sol predomina desde as primeiras horas do dia. Assim, a tarde será de temperaturas elevadas em todas as regiões paranaenses. Próximo ao período da noite, pancadas de chuvas isoladas estão previstas para as regiões Oeste, Sudoeste, centro sul, Campos Gerais e RMC.

Em Curitiba, os termômetros devem registrar temperaturas entre 14°C e 29°C; No Litoral do Paraná a mínima fica em torno dos 18°C e a máxima nos 27°C. No Noroeste, na região de Paranavaí, mínima de 22°C e máxima de 39°C e no Oeste, em Foz do Iguaçu, mínima de 20°C e 36°C.

Para o início da semana, uma área de pressão se intensifica sobre o Paraguai e região Sul. Os ventos próximos à superfície transportam o ar quente e úmido da região Tropical para o Sul do país.