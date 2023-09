Dois homens morreram afogados na manhã desta terça-feira (19), em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender aos afogamentos por volta das 11h. Chegando ao local, na região do Posto de Guarda Vidas Candeias – que está desativado – encontraram uma das vítimas que havia sido retirada da água por frequentadores da praia, e fizeram o resgate do outro homem, que ainda estava no mar.

Os dois homens tinham cerca de 35 anos e segundo os bombeiros, foram socorridos em estado grave, já em parada cardiorrespiratória. Após o resgate, eles receberam atendimento com procedimentos pré-hospitalares e foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal de Guaratuba, em ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

A morte de ambos foi confirmada no hospital. Segundo relato de populares, as vítimas eram turistas, que aproveitavam o dia de sol na praia. A identidade dos dois homens não foi divulgada.

