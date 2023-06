Talvez você não tenha reparado, mas na sua casa deve ter um produto de higiene pessoal que foi fabricado com carinho por uma empresa de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O Grupo Leclair atualmente com 1.300 colaboradores tem capacidade produtiva de atender em torno de 1 milhão de pastilhas por dia, o equivalente a 20 milhões de sabonetes por mês.

A empresa completou neste mês de junho 25 anos de fundação. Com uma história dedicada ao ramo de cosméticos, a Leclair ganhou status com certificações importantes que colocam a equipe em uma das principais referências no país e com autorização de levar o Paraná para todos os lugares do Mundo.

A Unidade Industrial de São José dos Pinhais conta com uma área total de 21 mil metros quadrados, sendo dividida em duas plantas, uma área dedicada a fabricação e acabamento de sabonetes em barra e outra área voltada a fabricação de produtos viscosos. Entrar na fábrica é como chegar na Disneylândia dos aromas.

É também nessa unidade que a equipe de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação encaram o desafio de abraçar projetos desde os mais simples aos ousados. A partir disso, cada atividade é exclusiva para um cliente que busca na Leclair o produto desejado, seja da formulação até a embalagem. Para se ter uma pequena noção, alguns produtos que são vendidos por grandes marcas como O Boticário, Natura e Panvel, por exemplo, são confeccionados nesse ambiente rodeado por máquinas e turnos de trabalho em São José dos Pinhais.

O grande responsável pelo comando é o químico e administrador de empresas, Roberto Papov. Natural de Quatá, pequena cidade do interior de São Paulo, Roberto tem no currículo uma enorme experiência no ramo de cosméticos, inclusive, fez parte da equipe que desenvolveu perfumes de enorme sucesso como Quasar, Styletto, Acqua Fresca do O Boticário.

“São produtos que marcaram época, mas digo que nada veio por acaso. A Leclair é um resultado de anos de trabalho para subir degrau por degrau. Acredito que o principal resultado é acreditar em pessoas, e por trás desses produtos tem muitas atividades que se desenvolve, pesquisa e comprova. Esses 25 anos foram uma escola, temos muita coisa pela frente ainda. São 1.300 colaboradores que dependem da gente, a continuidade não pode ter fim”, disse Roberto que tem ainda na direção, o irmão Ronaldo e o filho Rodrigo Papov.

Na produção de sabonete, a Leclair utiliza maquinários que realizam a mistura de massa base até o corte do sabonete, permitindo a produção em grandes volumes em curto período de tempo. O destaque fica para os insumos de primeira qualidade, matéria prima nacional e importada, utilizando fragrâncias das casas mais renomadas do mercado, óleos e insumos vegetais e naturais. “Fazemos parte de um nicho de mercado que cuida da saúde das pessoas, pois os cosméticos englobam a categoria de higiene pessoal. Um sabonete, um protetor solar, um gel nas mãos na pandemia que foi muito forte, a chamada indústria da beleza. É uma categoria de extrema importância mundialmente. As pessoas se cuidam cada vez mais e todos querem se sentir bem, é o bem-estar. Nós temos também uma função social, nós alimentamos o corpo por fora”, salientou Papov.

Além dos sabonetes, a Leclair também produz cremes e loções, com capacidade produtiva instalada em reatores viscosos podendo chegar a 50 mil toneladas de produtos por dia, o equivalente a mais de um milhão de toneladas ao mês. Para dar vazão no fluxo de entrada e saída de todos os materiais envolvidos no projeto, o time de planejamento logístico precisa ser ligeiro.

Em média, saem abastecidos da fábrica 20 caminhões por dia com produtos que tem com destino a vários lugares do Brasil. “É um orgulho para cada um colaborador encontrar no comércio um produto que foi produzido pela Leclair. Existe uma história por trás de cada item. É difícil dimensionar o tamanho desse orgulho”, comentou Roberto.

Os números da indústria da beleza estão em crescimento em todo o mundo. O Brasil é o quarto no ranking de consumo de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Os maiores consumidores são os Estados Unidos, China e Japão.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) o setor apresentou um crescimento de 13,2%, em 2022. A categoria de perfumaria foi a que registrou maior crescimento, com alta de 21% em relação a 2021, seguida por cosméticos e higiene pessoal.

Roberto Papov e o irmão Ronaldo (ao fundo).Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“Tudo começou aqui”

Um dos mais antigos funcionários da Leclair é o Gilson de Souza. Ele entrou na empresa em 2000. Iniciou como auxiliar de produção e hoje pode dizer que é especialista em processo industrial. “Falo que aqui aprendi tudo, passei por várias fases da minha vida pessoal e profissional. Tudo que conquistei veio da Leclair, digo que entrei um menino e hoje sou um homem, pai de Lucas e da Carolina”, relatou Gilson.

Outra colaboradora que cresceu ao longo dos anos na firma foi a Patrícia Dovihy, gerente de qualidade. Com 11 anos de Leclair, ela tem a responsabilidade de cuidar de um dos setores mais importantes da empresa paranaense. “Pessoal fala que trabalho no olho do furacão, pois cuidamos da qualidade, sustentabilidade, gestão e certificações. É um orgulho vestir esse uniforme e ver que o objetivo inicial era fazer um sabonete”, lembrou Patrícia.

Com a missão de auxiliar dentro e fora das fábricas, a Leclair sonha em crescer ainda mais nos próximos 25 anos, acreditando na pesquisa e no trato pessoal. “A nossa finalidade não é só dar o emprego, temos que nos preocupar com o aspecto social, na qualidade de vida. Isso passa pela Educação, Pesquisa, Tecnologia e Desenvolvimento, e a empresa tem esse papel”, completou Roberto Papov.

