Dinossauro capturado em Curitiba? Flagra no Alto Boqueirão chama atenção!

Um flagra feito pelo repórter fotográfico Átila Alberti, da Tribuna do Paraná, mostra uma situação inusitada que rolou no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, na manhã desta terça-feira (23).

Um dinossauro era transportado na caçamba de uma caminhonete pelas ruas do bairro, na região da Vila Pantanal. Mas do que se trata?

A situação era no mínimo curiosa e movimentou muita gente no bairro. A Caminhonete transportava uma maquete de um temido tiranossauro Rex, um animal que viveu na Terra há aproximadamente 66 milhões de anos.

Da onde veio esse tiranossauro?

Trata-se de uma propaganda de um circo que está na região. A caminhonete que levava a maqueta tinha um som anunciando os dias em que o circo fará espetáculos. Mais informações sobre a atração você pode ter aqui.

