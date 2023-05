Chega a bater forte a batida do coração dos fãs dos veículos clássicos em imaginar que é possível conhecer um carro utilizado pelo Papa João Paulo II, quando ele esteve em Curitiba lá em 1980. O lindo Ford Galaxie Landau, preto, vai estar em exposição nesta quarta-feira (24), durante as tradicionais novenas no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória.

O carro que transportou o Papa nos dois dias de visita que fez na capital paranaense está cedido em comodato ao Veteran Car Clube, de Curitiba. Além do carro usado pelo pontífice, outros 100 automóveis antigos são cuidados com carinho pelos entusiastas dos modelos antigos.

Para atender João Paulo II, o Landau sofreu alterações como a instalaçaõ de um teto solar, tablado ao lado do banco individual dianteiro, alças e suportes para bandeiras nas laterais dos para-lamas dianteiros.

O carro vai ficar exposto na Praça do Santuário, das 8h às 18h, na Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória. Informações no (41) 3253-2031.

Papa em Curitiba

No dia 5 de julho de 1980, ao beijar o solo no desembarque no Aeroporto Afonso, o Papa João Paulo II entrava para a história como o visitante mais ilustre a pisar em solo curitibano.

Vindo de Porto Alegre, na visita que fez por boa parte das capitais brasileiras, João Paulo II foi recebido pelas autoridades ainda na pista de vôo e já na saída do aeroporto arrastou uma multidão em carreata a caminho de Curitiba. O destino era o Estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória, onde o pontífice falou para mais de 60 mil curitibanos.

A passagem por Curitiba também marcou o papa. Nascido na Polônia com nome de batismo de Karol Jozef Wojtyla, o chefe da igreja católica foi homenageado no estádio pela imensa colônia polonesa de Curitiba, com apresentações de danças típicas.

No dia seguinte, o papa rezou uma missa em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo estadual no bairro Centro Cívico. Foi a maior aglomeração de pessoas na história do Paraná. Estima-se que aproximadamente 700 mil pessoas tenham acompanhado a missa do papa no Centro Cívico.

