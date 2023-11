Nesta quinta-feira (2), feriado do Dia de Finados, Curitiba tem bloqueios no trânsito próximo aos cemitérios Água Verde e Parque Iguaçu. Nos demais cemitérios, os agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão monitorar e organizar o fluxo.

No Cemitério Municipal Água Verde haverá uma missa celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti. Dependendo da concentração do público, poderá ser feito um bloqueio de trânsito na Avenida Água Verde entre as ruas Silveira Peixoto e Bento Viana a partir das 8 horas. Os agentes de trânsito farão o monitoramento e o bloqueio em caso de necessidade.

Outros dois bloqueios serão feitos nas proximidades do Cemitério Municipal Água Verde, das 7h30 às 18 horas, impedindo o acesso de veículos à Rua Professor Assis Gonçalves, entre a Avenida Água Verde e a Rua Nestor Victor. As opções de desvios são duas: uma pelas ruas Prof. Assis Gonçalves, Nestor Victor e Alcebíades Plaisant e a outra pelas ruas Bento Viana e Petit Carneiro.

Com a celebração da Missa de Finados, a linha 863-Água Verde realizará desvio de itinerário até às 18 horas pelas ruas Prof. Luiz César e Dom Pedro I, sentido bairro, e pela Rua Murilo do Amaral Ferreira, Rua Castro e Avenida Água Verde, retornando ao itinerário oficial na Rua Bento Viana, sentido centro.

Feriado altera trânsito em Curitiba

Para melhorar o fluxo de trânsito na região do Cemitério Parque Iguaçu, no bairro Cascatinha, a Rua Nicolau José Gravina estará liberada para a circulação de veículos somente no sentido da Rua Ângelo Trevisan das 7h30 às 18 horas.

Para isso, serão estabelecidos dois bloqueios, um no acesso à Nicolau José Gravina pela Avenida Cândido Hartmann e o outro no acesso à mesma rua pela Ângelo Trevisan. Somente os moradores da região poderão trafegar na Nicolau José Gravina no sentido da Avenida Cândido Hartmann.

Aqueles que forem ao cemitério deverão utilizar uma via particular de acesso localizada na Avenida Cândido Hartmann, ao lado do posto da Guarda Municipal de Curitiba no Parque Barigui. A saída do cemitério será realizada pela Nicolau José Gravina, no sentido da Ângelo Trevisan.

Agentes de trânsito estarão no local para auxiliar a população nos cemitérios da cidade.

